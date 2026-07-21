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藝人安鈞璨曾為男子演唱團體可米小子的成員，2015年因為肝癌病逝，享年31歲。他的好友薔薔在中天綜合台《歐耶一級棒》中分享與安逡燦的過往，她表示以前在安逡燦工作的夜店都不用錢，有一次失戀還在夜店痛哭，安逡燦的溫柔安慰讓她感念在心，薔薔也感嘆，好友過世至今還是會常常想到他。薔薔分享大約快20年前與安鈞璨的合照：「這是我大概18、19歲，剛出來玩得很凶的時候，以前我幾乎每天都往台北有間最高級的夜店跑，我有很多回憶都在那間夜店裡面，那也是我最自由、最開心的時候。」她也因此結識安鈞璨：「他是那裡的公關，每次都給我好多東西，我在那邊喝酒都不用付半毛錢，他對我也特別好，有一次我失戀，一邊跳舞一邊哭，他從後面抱我說『不要哭，沒事的，失戀而已』。」安鈞璨2015年因肝癌病逝，薔薔感慨表示：「我還是常常會想到他，會覺得如果他現在還在的話，會是長什麼樣子。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《歐耶一級棒》。王瞳分享自己珍藏兒時登台高歌的照片，從小在阿嬤的耳濡目染之下幻想當歌手，結果被媽媽嫌棄唱歌難聽，從此再也不敢唱歌。直到老公艾成離世，她才敢再開口唱歌。王瞳表示：「我跟艾成有組樂團，我是Keyboard，他走後，我才又鼓起勇氣往前站出來唱他的歌，不然他的歌沒辦法傳遞下去。」和艾成有關的照片，她一張都沒刪：「我為了保留他的照片，手機都買1TB的，因為我不想刪任何關於他的影片跟照片。」