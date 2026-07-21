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外送專法有哪些新規定？5大重點一次看

一、每筆訂單至少45元

二、接單前須揭露完整資訊

三、平台不得任意停權

四、平台須替外送員投保

五、不得強迫上線或限制跨平台接單

▲外送專法今（21）日正式上路，Uber Eats、foodpanda等平台營運成本可能增加，消費者關心外送費、餐點價格與優惠是否因此調整。（圖／記者周淑萍攝）

點Uber Eats、foodpanda會變貴嗎？

Uber Eats會員、商家服務費已先漲

▲日前Uber已經針對會員調漲價格，一圖看完Uber One漲價幅度。（圖／AI生成）

《外送員權益保障及外送平臺管理法》今（21）日正式上路，外送員每筆訂單報酬、保險及停權申訴制度都有更明確保障。不過，隨著報酬、保險及系統管理成本增加，未來使用Uber Eats、foodpanda點餐會不會變貴？，但營運成本上升，外送費、餐點價格、會員費及優惠活動未來都可能受到影響。外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於接單至完成配送期間，依最低工資時薪1.25倍換算的金額，而且每筆訂單至少須有45元。即使外送員一次配送2筆或3筆訂單，平台仍須逐筆計算報酬，不能只把多筆訂單合併計價。平台派單時，須讓外送員看到預估報酬、取餐地點、送餐地點、里程及預估配送時間，外送員可自行判斷是否接單。平台若要停權或終止合作，必須提出具體原因及相關事證，不能只用「系統異常」或「違反平台規定」等模糊理由處理，外送員也可以提出申訴。平台須替外送員投保團體傷害保險及責任保險。責任保險保障範圍也擴大到完整上線期間，即使外送員已開啟接單程式、尚未接到訂單，也須納入保障。平台不得強迫外送員在特定時間上線，也不能因外送員拒絕接單、暫停服務，或同時與其他平台合作，就減少派單或給予不利處分。若政府因颱風等天然災害宣布停止上班，平台也須停止該地區的外送服務。之前有外送業內人士先前接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，以較樂觀情況試算，新制可能使平台整體相關成本增加超過3成，平台初期可能先減少全面性優惠，再視訂單量、配送時間及實際支出決定是否調整外送費。短期未必立即全面漲價，但消費者支出增加的可能性相當高。外送平台增加的成本，不一定只會反映在「外送費」，根據業內人士觀察，還可能透過下列方式轉嫁：Uber Eats先前已調高部分合作商家的平台服務費，美食外送訂單約增加2.5個百分點，最高費率上限為35%。商家是否會將增加的費用反映在平台內餐點售價，則由各店家自行決定。Uber One會員費自 7 月 13 日起已調整方案價格，既有會員自下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣 120 元調整為 199 元，漲幅超過6成，年訂閱則由新台幣 1200 元調整為 1990 元。雖然Uber Eats表示，會員費調整已規劃一段時間，並非因外送專法上路所致，但就在專法上路前調漲，很難讓人不聯想在一起。