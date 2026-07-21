中都重劃區鄰近美術館特區，被市場視為「美術館2.0」，近年成為高雄推案一級戰區。根據代銷公會統計，目前區內成屋、預售銷售中新案至少10場，產品從首購到換屋都有，房市轉冷後，買方選擇更多，也讓各案間競爭更激烈。
房市買氣急凍，高雄中都重劃區建案密集到「一天能看5場」，全誠建設「遠見云峰」進場1年熱銷逾95％，已進入完銷倒數，連續3個月實登成交破10戶。熱賣沒靠低價，主力反而是48~59坪換屋產品，有已購客透露，「住了12、13年，下一間還是想買全誠。」
「遠見云峰」規劃48~59坪、3~4房，去年7月進場後，前3個月幾乎都在消化全誠已購客與「小瓢蟲」粉絲預約，全案銷售1年，熱銷逾95％，即將完銷，根據實登揭露，連續3月每月都賣破10戶，在中都激烈案場競爭中逆勢突圍，堪稱中都「熱賣王」。
相較房市降溫後，市場常見以低總價、贈裝潢等方式降低購屋門檻，「遠見云峰」買方包括醫師、律師、結構技師、自營商及科技業高階主管，多為自住換屋族。現場專案經理夏靖婷觀察，換屋客考量與首購族不同，已經不是先考慮自備款，而是更在意能不能住得久，甚至有家族一次購入3戶，原本同住透天的姊妹，考量未來年紀漸長，決定一起搬進大樓，方便彼此照顧。
換屋客撐起買氣，背後也反映全誠建設36年累積的品牌回購力。不少買方已住在全誠社區12、13年，換屋時仍鎖定同一品牌，也有住戶再替下一代購屋。就有回購客直言：「就是住過覺得好，下一間才會繼續買。」
對自住需求的考量，也一路延伸到全誠的購地策略。全誠評估土地時，會先檢視營建成本、容積率及建蔽率，再確認基地條件能否規劃出適合長期居住的產品，而非單純追逐熱門地段或市場題材。
以「遠見云峰」為例，全案單層僅3~4戶，增加住宅開窗面，浴室規劃開窗，住家大門設置隔音條；管道間施作防火填塞，降低火災時濃煙沿管道間竄流風險，並導入智慧電能管理系統，預留電動車充電管路及分電盤。產品規劃不只回應現在的居住需求，也預先考量住戶入住多年後可能面對的生活變化。
全誠建設表示，換屋客多有大樓居住經驗，碰過管理、設備及維修問題後，更清楚自己「不要什麼」，也更在意格局、通風、社區住戶組成，以及交屋多年後，房子出了問題是否還找得到人。因此，住戶只要透過管理室或銷售端反映問題，工務團隊便會盡快聯繫，即使超過保固期，也願意協助釐清及處理後續問題，避免住戶陷入「找不到人維修」的窘境。而全誠下一步將首度跨進南高雄推案，延續規劃換屋型產品，反映在房市買方觀望下，換屋需求並未消失。遠見云峰即刻預約：reurl.cc/ep1nAW。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「遠見云峰」規劃48~59坪、3~4房，去年7月進場後，前3個月幾乎都在消化全誠已購客與「小瓢蟲」粉絲預約，全案銷售1年，熱銷逾95％，即將完銷，根據實登揭露，連續3月每月都賣破10戶，在中都激烈案場競爭中逆勢突圍，堪稱中都「熱賣王」。
換屋客撐起買氣，背後也反映全誠建設36年累積的品牌回購力。不少買方已住在全誠社區12、13年，換屋時仍鎖定同一品牌，也有住戶再替下一代購屋。就有回購客直言：「就是住過覺得好，下一間才會繼續買。」
對自住需求的考量，也一路延伸到全誠的購地策略。全誠評估土地時，會先檢視營建成本、容積率及建蔽率，再確認基地條件能否規劃出適合長期居住的產品，而非單純追逐熱門地段或市場題材。
全誠建設表示，換屋客多有大樓居住經驗，碰過管理、設備及維修問題後，更清楚自己「不要什麼」，也更在意格局、通風、社區住戶組成，以及交屋多年後，房子出了問題是否還找得到人。因此，住戶只要透過管理室或銷售端反映問題，工務團隊便會盡快聯繫，即使超過保固期，也願意協助釐清及處理後續問題，避免住戶陷入「找不到人維修」的窘境。而全誠下一步將首度跨進南高雄推案，延續規劃換屋型產品，反映在房市買方觀望下，換屋需求並未消失。遠見云峰即刻預約：reurl.cc/ep1nAW。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。