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▲台中長榮純手工廣式月餅已暢銷 33 年，餅皮厚度僅 0.2 公分，內餡紮實，禮盒內含七款經典系列，年年大熱銷。（圖／台中長榮提供）

迎接中秋節，各家月餅禮盒預購季開跑！台中長榮桂冠酒店今年精心推出四款極具質感與心意的中秋月餅禮盒，完美結合經典美味與匠心設計。即日起至8月20日止，凡預購全系列禮盒，均可享早鳥9折優惠，大宗訂購另享專屬特惠，酒店官方購物網站同步開賣。台中長榮桂冠酒店月餅禮盒以「月映璀璨」為主軸，象徵月光下的團聚如同耀眼的流星般璀璨珍貴。包裝設計採用流金星空變化，並推出赤陶紅棕、燕麥奶米及山茶花紅三款高雅配色，完美展現優雅高貴的送禮質感，送禮自用兩相宜。銷售長年居冠的「金采雙層禮盒」，集結了屢獲媒體評選全台飯店台式月餅冠軍、累計銷售突破150萬顆的招牌蛋黃酥，以及經典綠豆凸各六入。招牌蛋黃酥嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，搭配清甜烏豆沙內餡，並由老師傅展現純熟烘焙技術，過程中特別添加白蘭地酒提味，達到甜鹹各半、外酥內綿的絕佳平衡。經典綠豆凸是將獨家配方拌製而成的梅花豬肉餡，融入特製綠豆凸內，外層由層層酥皮疊加宛如雪花般，口感層次極其豐富立體。今年首度推出以巧克力為主軸的「山丘・秋月」限量禮盒，由主廚精心打造六種多元口味的巧克力月餅及巧克力球，首推「開心果杜拜」口味，將濃郁可可及香醇開心果完美融合，外層絲滑巧克力包覆酥脆堅果內餡，每一口都帶來奢華層次感細膩而不膩口。其他還有「海鹽脆酥」、「榛果起司鹹蛋黃」、「莓果脆餡」，巧克力月餅外型呈現各種中秋特色元素，顆顆如瑰玉般精緻及藝術感。另兩款為「鐵觀音杏仁巧克力球」及「焦糖榛果巧克力球」，「山丘・秋月」巧克力禮盒採限量銷售。台中長榮純手工廣式月餅已暢銷 33 年，餅皮厚度僅 0.2 公分，內餡紮實。禮盒內含七款經典與人氣口味：「素香滷肉」、「蛋黃蓮蓉」、「五仁棗泥」、「黑糖流芯」、「鳳梨奶黃」、「玫香貴妃美人」及「雪藏黑芝麻」。此外，今特別搭配台灣在地品牌「舞間茶心」的輕拋拋玉米鬚茶，嚴選台灣玉米筍低溫慢火烤焙，茶湯溫潤順口，與廣式月餅醇厚餡香相互襯托，更添品茗雅趣。04-2313 9988 轉 2173（點心坊）