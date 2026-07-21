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戴瑋姍洗白苯駢芘「天然物質」？柳采葳炸鍋：把人民當傻子

中聯油脂致癌油風暴越演越烈，民進黨新北市議員戴瑋姍近日在節目上談及苯駢芘（BaP）時，竟稱該物質「本來就存在於植物裡面」、「是植物天然本來就會擁有的」，相關發言一出立即引爆輿論炸鍋。國民黨台北市議員柳采葳痛批，造謠護航致癌油、連一級致癌物都能洗白，到底要把人民當傻子到什麼時候？她更不客氣反嗆：「我OK，戴瑋姍先吃！」柳采葳指出，綠委林月琴、何欣純公然抹黑「高雄5年驗油廠18件，台中只驗1次」；事實是高雄市近5年只抽查了18件，而台中市近5年光是食用油工廠就稽查89家次、抽驗72件，加上市場後端更抽驗高達158件，總計抽驗高達230件。台中早在7月2日就率先追查下架，行政院卻拖延到7月9日才宣布，臉不腫嗎？針對時事評論員溫朗東近日指控，台中市政府2024年抽驗中聯油脂時，「沒驗苯駢芘、造假包庇」；柳采葳則進一步說明，事實是地方數據直接跟衛福部系統即時連線、完全同步，到底要怎麼造假？這種爆料一天到晚胡說八道，完全是睜眼說瞎話！面對戴瑋姍的說法，柳采葳直言，苯駢芘是WHO認定的一級致癌物，需要300°C到600°C以上的高溫、有機物熱裂解才會產生，植物在常溫下絕對不會自體合成，「請問戴議員，哪家大豆會在田裡光合作用時自體發熱到300°C？」她怒轟，把外來的煙燻污染，洗白成「天然本來就有」來企圖淡化廠商責任，戴瑋姍要麼是徹底無知，要麼是把人民當傻子！最後，柳采葳強調，從發言人吳崢冷嗆媒體人黃揚明「又沒人逼你吃」、總統府秘書長潘孟安怕被問直接肘擊記者，再到這群「綠委、議員、側翼」集體捏造假科學，這就是民進黨面對食安最無恥、最心虛的狂暴嘴臉！老百姓被迫吞下致癌油，還要忍受執政黨用錯誤資訊混淆視聽、替政府和業者開脫，請民進黨立刻向全國人民道歉！