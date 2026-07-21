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2026世界盃（FIFA World Cup 2026）決賽萬眾矚目，西班牙擊敗阿根廷勇奪冠軍。兩隊不但在賽場上爭鋒相對，場下也有一段「過招」趣聞在網路瘋傳。一名機師用西班牙語向滿載阿根廷球迷的客機廣播，宣布他們的國家隊奪冠，阿根廷球迷們瞬間歡喜若狂，但機師其後糾正道：西班牙才是真正的冠軍，讓機上的一眾阿根廷球迷陷入一片沉寂。綜合外媒報導，一名西班牙機師「無情地」戲弄了一群阿根廷球迷，謊稱他們的國家隊已獲得世界盃。一段在網上瘋傳的影片可見，一架滿載阿根廷球迷的飛機在機長廣播宣布比賽結果後，機艙內一片沸騰。由於身處空中，許多乘客無法觀看比賽直播，只能依賴機師透過機艙廣播宣布結果。身穿阿根廷藍白間條球衣的乘客聽到消息後，紛紛從座位上跳起來，爆發出熱烈的歡呼聲，機艙內頓時歡喜若狂。乘客們完全不知道比賽的進程，實際的情況是西班牙佔盡場上主動，阿根廷有一人被紅牌罰離場，最終西班牙以1比0獲勝。多家外媒形容，機師的手法「戲劇性十足、語氣認真」，讓乘客一度深信不疑，紛紛擁抱身旁陌生人、揮舞藍白國旗大聲尖叫慶祝。瘋狂的慶祝其後被機師的話語打斷，他宣布剛才講的只是個玩笑，真正的世界盃冠軍是西班牙隊。歡呼聲瞬間被一片死寂取代，機上的阿根廷球迷們頓時感到無比沮喪，影片畫面呈現出「歡呼」與「死寂」兩種情緒之間的強烈反差，也是這支影片能在網路上迅速瘋傳的關鍵原因。機師的這個玩笑可謂冒險之舉；要知道阿根廷輸球後導致球場內外一片混亂，有阿根廷球員在賽後因大打出手被紅牌罰離場，阿根廷國內亦有民眾上街抗議，顯示這波敗選情緒相當激動。不過，這架客機據報最終安全落地，並未有發生任何騷亂。也有評論指出，歐洲網友普遍覺得這位西班牙機長的幽默感「很有梗」，讓這則趣聞在網路上獲得不少正面迴響。