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有錢人的豪車品味正悄悄改變？日本行銷專家西田理一郎觀察到，日本東京表參道的十字路口等街頭景象正在改變，過往被認為是成功人士配備的且外型炫目的法拉利和藍寶堅尼不再是首選，另一款低調豪車正在日本悄悄崛起。根據日本商業雜誌《PRESIDENT Online》報導，西田理一郎指出，從外觀炫耀財富狀況的時代正在改變。在表參道十字路口，紅綠燈前常排著發出低沉V8、V12轟鳴聲的紅色法拉利與黃色藍寶堅尼，吸引無數路人舉起手機拍照。在東京的週末，這早已是屢見不鮮的景象。然而，停在後方的深邃灰色麥拉倫，卻成為富豪階層的最新愛好，日媒提到，麥拉倫風潮逐漸在日本市場持續發酵，2024年，麥拉倫在日本市場的銷售量達到全球第二大市場的地位，並首次超越在英國的銷售量，2025年持續保持，在全球僅次於美國的第2大銷售市場，年銷量達350輛左右。西田理一郎指出，這群選擇購買麥拉倫的車主，有著共同點，雖然戴著太陽眼鏡，但身上穿的可能是牛仔褲配球鞋，打扮相當簡單。同時，比起絢爛的外觀和車子的馬力規格，他們更在意駕駛的舒適度以及體驗，麥拉倫全車系採用比照F1賽車技術的碳纖維單體座艙結構，打造出極輕量化、舒適且高靈敏度的駕駛體驗，實踐「少即是多」的減法美學。西田理一郎透露，麥拉倫亞太區工作人員告訴他，麥拉倫車主更追求精準度與細緻感，將車輛視為自己身體的延伸，讓車輛做出反應。方向盤的 1 毫米、油門的 1 毫米，車子會如何反應？許多客戶正是在這種極致操控中找到快感，喜歡與車輛互動的樂趣。他們買車不是為了保值或考量二手轉售價值，而是因為真正愛車。因此比起「當作寶物收藏在車庫」或「只在重大日子開出門」，他們更傾向於在日常生活中盡情享受駕駛的樂趣。西田理一郎提到，對於如今四、五十歲的汽車愛好者來說，這種「了解汽車背後的故事」的期盼絕非新鮮事。事實上，這種價值觀在日本由來已久，而他們正是受到1980年代至90年代的「街頭賽車文化」文化薰陶，這種情懷甚至跨越價格門檻，與WRC賽常客豐田GR Yaris在日本大受歡迎的現象相似。被深夜F1賽事轉播所吸引的年輕人，如今成長到能購買他們負擔得起的跑車，並將他們的夢想寄託在了跑車上。