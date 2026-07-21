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▲哲哲（右）分享過去學生時期，曾因買遊戲點數遭到詐騙。（圖／記者嚴俊強攝影）

財政部去年9月起推動網紅課稅制度，根據統計截至今年6月底，共有1242名網紅完成補稅，累計補繳營業稅5261萬元。百萬YouTuber「黃氏兄弟」今（21）日出席紅心字會公益活動時，被問到網紅補稅話題回應：「一切都是公司有在處理。」而成員哲哲也表示自己會固定看帳。「黃氏兄弟」成員哲哲、瑋瑋YouTube頻道訂閱數高達234萬，在年輕族群中有著廣泛影響力，因此第三度獲邀擔任「紅心字會」的暑期安全兒童守護大使。受訪時被問到近來網紅補稅話題，哲哲回答：「因為有成立公司了，所以一切都是公司有在處理。」自己也會固定看帳；而瑋瑋則坦言比較不參與數字的部分，比較專注在表演上面。擔任宣導大使的他們，直言暑期期間兒少需要注意的安全事項確實繁多，從日常的交通安全、戲水活動到網路使用，每一個環節都可能潛藏風險。哲哲分享自身經驗說，學生時期有年放暑假時，在玩線上遊戲看到有人稱「收費就可以一起練等級」，於是就到便利商店買點數傳給對方，結果對方馬上消失，自己也被封鎖，損失了零用錢150元，讓他直呼：「當時覺得是很大的一筆。」哲哲認為，現今數位時代下，兒少在接觸各種線上服務時所面臨的新挑戰，除了常見的社群媒體、網路遊戲及新興的AI應用之外，影音分享平台、應用程式商店等數位管道，也充斥著許多可能讓兒少接觸到陌生人、甚至捲入不當商業行為的陷阱。所以兒少在虛擬世界中的安全防護網顯得尤為重要，呼籲務必時刻保持警惕，學會辨識風險，保護自身安全。另外，談起自己的暑假計畫，瑋瑋預告7/24 將推出黃挺瑋 2026 作品二號《Journey》除了宣傳工作之外，也會有規劃舉辦簽唱會的計畫。哲哲則分享一年一度的「返校日8」演唱會正積極的籌備中，請大家期待。