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中聯致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議，不過賴苡任喊出「接力絕食」，遭綠營群嘲、吐槽是輪流進食，何元楷受訪時則否認偷吃，而是「單純吃東西」，引發議論。他稍早對此道歉，稱是口誤，並說歡迎大家檢視他們的絕食行動，不會因為外界攻擊就放棄，更說民進黨明顯要醜化他們。何元楷稍早在臉書表示，絕食的第53個小時，正在休息的我遇到媒體朋友前來採訪，為了便利媒體朋友採訪，當然答應受訪。當媒體朋友問到有網友質疑他們離開鏡頭是去吃東西的問題時，他回答說，短暫離開鏡頭都是去上廁所，或是有親友前來時去招呼一下。何元楷說，目前絕食二天，精神狀況不是那麼好，前部分一再強調沒有偷吃東西，就是去上廁所，但說完後，後面的話口誤成「單純吃東西」。當這句話一出的時候，馬上被斷章取義大作文章。造成一同絕食的夥伴困擾，實在對大家感到很抱歉。何元楷說，相信一句口誤，大家可以檢視，也非常歡迎大家來檢視這場絕食行動。他要再次強調，從開始絕食到現在，都沒有進食，到結束為止也不會。他不會因為外界的攻擊就放棄，更不會因為一時口誤就忘記我們站出來的初衷。何元楷強調，這次絕食行動，民進黨很明顯就是要醜化他們，故意透過監督是否有進食，來轉移我們站出來護食安的初衷。