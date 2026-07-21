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中美晶51%、聯合再生49%

美國模組廠設廠地點近期公佈

中美矽晶與聯合再生能源今（21）日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元（約13億台幣），並由太陽能產業資深專業經理人葉正賢領軍。中美晶董事長徐秀蘭指出，以前大家總說台灣太陽能市場太小，現在要打破約束，看看到底可以打下多大的江山。近年美國積極推動能源自主與製造業回流，AI資料中心快速發展帶動低碳電力需求，推動全球太陽能供應鏈加速重組。中美矽晶與聯合再生能源看好美國市場長期發展潛力，決定合資設立美國模組廠；由中美矽晶持股51%、聯合再生能源持股49%，整合雙方在材料供應、技術研發、產品製造、銷售通路及品牌經營等經驗，聚焦太陽能模組製造、客戶服務及在地供應鏈建置。本次合作結合雙方在太陽能產業鏈不同環節的優勢。中美矽晶深耕產業逾40年，布局半導體及再生能源事業，將發揮策略投資及資源整合角色外，並結合其在太陽能產業累積的技術、製造與營運管理經驗，協助合資公司建立營運基礎並拓展美國市場。聯合再生能源深耕美國市場多年，已累積大量國際太陽能案場建置實績，具備Total Solution實力，其品牌「URECO」更是台灣唯一且最具有國際競爭力的太陽能模組品牌。設廠地點則持續評估美國各州，最快近期即可公布結果。聯合再生能源董事長洪傳獻表示：「聯合再生能源具有技術、品質與產業鏈整合的Total Solution實力，本次與中美矽晶的合作，組成台灣最頂尖的太陽能供應鏈團隊，綜合雙方在國際市場的競爭優勢，展現了台灣在全球能源轉型、地緣政治新局中的關鍵角色與價值。」徐秀蘭則表示：「美國為全球能源轉型的重要市場，本次合作不僅展現雙方對美國市場長期發展的信心，更結合台灣在再生能源領域累積多年的技術、製造與經營實力。中美矽晶期待攜手聯合能源，共同打造值得客戶信賴的在地供應平台，掌握能源轉型與在地製造帶來的發展契機。」