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中聯油脂致癌油風暴仍未平歇，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道，要求行政院長卓榮泰下台、總統賴清德向全民道歉；不過日前卻爆出，在台北市食品安全委員會15次會議中，身為召集人的蔣萬安累計「缺席11次」，朝野為此再度隔空交火。對此，台北市議員林延鳳狠酸，蔣萬安只有嘴巴重視食安，但身體卻很誠實。「真相越查越明之蔣萬安真的重視食安嗎？」林延鳳指出，一座城市治理，道安、治安、食安是多數市民朋友重視的，她調閱蔣萬安市長上任以來所出席主持過的紀錄與次數，首先是「交通局道安會議」，112年1月迄今，召開42次，市長主持42次。林延鳳續指，其次是「警察局治安會報」，112年1月迄今召開21次，市長主持19次，有2次因公務行程請假；接著是備受外界高度關注的「衛生局食安會報」，112年1月迄今召開15次會議，市長主持4次，缺席11次。林延鳳直言，如果蔣萬安很重視這「三安」，用一樣的標準來檢視，那為何道安與治安會議，他願意親自出席，而食安會報卻缺席11次呢？她不禁質疑：「蔣萬安真的那麼重視食安嗎？還是只有嘴巴重視，但身體卻很誠實？」