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Tesla全自動輔助駕駛（Full Self-Driving，FSD）再次引發安全爭議。近日加拿大一段影片在網路瘋傳，一輛Tesla Model Y行駛於橫貫加拿大公路（Trans-Canada Highway）時，駕駛竟疑似全程低著頭熟睡，車速約維持在100km/h，後座甚至傳出還載有2名孩童，引發外界對駕駛輔助系統安全性的討論。當地警方也表示，若查證屬實，駕駛除了交通違規外，不排除面臨刑事起訴。根據外媒報導，這起事件發生在加拿大卑詩省Golden與Revelstoke之間的橫貫加拿大公路。一名駕駛Carleigh King發現旁邊一輛Tesla Model Y行駛狀況異常，靠近後竟赫然發現女駕駛低著頭、雙眼閉著，疑似已經睡著，而車輛仍持續以約100km/h速度行駛。影片曝光後迅速在社群平台引起大量討論，許多網友直呼畫面令人膽戰心驚，也再次讓Tesla FSD駕駛監控機制受到質疑。更令人擔憂的是，拍攝影片的駕駛接受加拿大媒體訪問時透露，這名Tesla駕駛並非獨自開車，車輛後座當時疑似還坐著2名孩童。當地卑詩省高速公路巡警發言人麥克勞克林（Michael McLaughlin）表示，若調查證實駕駛確實在行駛途中睡著，依情節輕重可能面臨不同法律責任。警方指出，駕駛可能遭到的處分包括：一般交通違規罰單、危險駕駛刑事罪責，若車內孩童因此暴露於危險中，還可能涉及疏忽照顧兒童等相關刑事責任。警方強調，目前仍須依實際調查結果決定後續處置。此次事件也讓Tesla駕駛監控系統再次成為討論焦點。目前Tesla Full Self-Driving（Supervised）屬於駕駛輔助系統，仍要求駕駛全程保持注意力，系統主要透過車內攝影機監控駕駛眼部視線，同時搭配方向盤扭力感測器，確認駕駛是否持續掌控車輛。不過從曝光畫面來看，該名駕駛全程戴著太陽眼鏡，有外媒推測，車內攝影機可能因此無法正確辨識駕駛眼睛是否張開，進而未及時發出警告。另一方面，警方也指出，目前市面上存在部分第三方配件，可透過模擬方向盤阻力方式欺騙方向盤扭力感測器，因此也不排除駕駛可能使用相關裝置，使系統誤判駕駛仍持續握著方向盤。近年來，Tesla FSD及Autopilot已多次因駕駛誤用而引發討論，包括放手開車、滑手機、甚至睡覺等案例屢見不鮮。儘管系統具備車道維持、自動轉向、跟車等功能，但官方始終強調，目前FSD仍屬於「需要駕駛全程監督」的Level 2駕駛輔助系統，而非真正意義上的自動駕駛。此次事件若調查結果證實駕駛確實一路熟睡，不僅可能面臨刑事責任，也再次提醒所有駕駛，即使科技日益進步，駕駛人仍是行車安全的最後一道防線，任何時候都不能將生命安全完全交給輔助系統。