中聯油脂致癌沙拉油風暴再延燒，瓦城泰統集團證實，綠咖哩椰汁雞、醇厚麻油雞肉粽醬料包中鏢，公布超標問題油冷凍商品下架，新竹地區兩家特定門市與退費方式一次整理。
瓦城集團：中鏢致癌油聲明！問題商品下架回收
瓦城泰統集團今（21）日發表聲明，針對油品事件說明：
一、門市安心保障
集團於食藥署公告後，即第一時間啟動全面清查。針對部分門市曾使用公告所列批號油品，已立即停止使用，並完成預防性全面更換。目前旗下各品牌門市皆未使用公告所列不合格批號油品，產品均正常供應，請消費者安心。
二、特定冷凍商品下架與退費
經內部自主盤查，本次受影響商品僅限於兩項冷凍商品，影響範圍僅限於電商通路販售之「醇厚麻油雞肉粽（受影響為隨附醬料包）」，以及新竹地區兩家特定門市售出之「冷凍調理包」。凡符合以下品項、通路與效期範圍之商品，本集團將提供全額退費。
綠咖哩椰汁雞、醇厚麻油雞肉粽下架！退費方式一次看
◾️醇厚麻油雞肉粽（受影響為隨附醬料包）
販售通路：瓦城線上商城
適用退費批次：外袋標示有效日期為「2026.10.09」之商品。
◾️冷凍調理包（綠咖哩椰汁雞口味）
販售門市：瓦城新竹巨城店、瓦城新竹遠雄店
適用退費條件：於2026.5.23後於上述門市購買之商品
適用退費批次：外盒背面標示有效日期為「2027.4.29」之商品
瓦城商品退費方式！客服聯繫資訊一覽
受理期間為2026年7月20日起至2026年9月15日止。
於線上商城購買者請撥打集團客服專線由專人協助；於實體門市購買者請持購買憑證至原門市辦理退費。
客服電話：0800-086-680（週一至週五09:00-18:00）
客服信箱：service@ttfb.com
瓦城集團表示，一向重視並遵守食安規範。對於本次事件造成顧客的不便與疑慮，深表歉意。官方強調：「我們將持續強化供應商管理及食品安全把關，用最嚴謹的標準守護每一位顧客的健康與信任。」
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瓦城泰統集團今（21）日發表聲明，針對油品事件說明：
一、門市安心保障
集團於食藥署公告後，即第一時間啟動全面清查。針對部分門市曾使用公告所列批號油品，已立即停止使用，並完成預防性全面更換。目前旗下各品牌門市皆未使用公告所列不合格批號油品，產品均正常供應，請消費者安心。
二、特定冷凍商品下架與退費
經內部自主盤查，本次受影響商品僅限於兩項冷凍商品，影響範圍僅限於電商通路販售之「醇厚麻油雞肉粽（受影響為隨附醬料包）」，以及新竹地區兩家特定門市售出之「冷凍調理包」。凡符合以下品項、通路與效期範圍之商品，本集團將提供全額退費。
綠咖哩椰汁雞、醇厚麻油雞肉粽下架！退費方式一次看
◾️醇厚麻油雞肉粽（受影響為隨附醬料包）
販售通路：瓦城線上商城
適用退費批次：外袋標示有效日期為「2026.10.09」之商品。
◾️冷凍調理包（綠咖哩椰汁雞口味）
販售門市：瓦城新竹巨城店、瓦城新竹遠雄店
適用退費條件：於2026.5.23後於上述門市購買之商品
適用退費批次：外盒背面標示有效日期為「2027.4.29」之商品
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受理期間為2026年7月20日起至2026年9月15日止。
於線上商城購買者請撥打集團客服專線由專人協助；於實體門市購買者請持購買憑證至原門市辦理退費。
客服電話：0800-086-680（週一至週五09:00-18:00）
客服信箱：service@ttfb.com
瓦城集團表示，一向重視並遵守食安規範。對於本次事件造成顧客的不便與疑慮，深表歉意。官方強調：「我們將持續強化供應商管理及食品安全把關，用最嚴謹的標準守護每一位顧客的健康與信任。」
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