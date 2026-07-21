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響應交通部推動 TPASS 通勤月票政策，持續提升民眾使用公共運輸的便利性，一卡通宣布「一卡通 iPASS MONEY APP」功能再升級，即日起全面支援購買全台 TPASS 通勤月票方案，民眾只需透過手機即可完成月票購買及票卡設定，讓購票、過卡一次搞定，打造更便利的智慧通勤體驗。本次 iPASS MONEY APP 擴大支援全台 TPASS 月票方案，涵蓋「北北宜」、「基隆市境內」、「桃竹竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「宜花東」及「澎湖」等各縣市區域型通勤月票方案，民眾可依照自身通勤需求，選擇最適合的方案，不受時間及地點限制，隨時透過手機完成購票。使用方式也相當簡單，只要開啟 iPASS MONEY APP 的「票卡感應機」功能，即可完成月票購買與過卡設定，省去前往服務據點排隊的時間。其中，除 MeNGo 方案縣市如嘉義、台南、高雄、屏東等需使用指定儲值卡購買方案外，其餘縣市方案皆可透過一卡通 PLUS 票卡完成月票購買。一卡通表示，隨著 TPASS 政策持續鼓勵民眾以公共運輸作為日常通勤方式，一卡通也同步串聯永續生活理念，推出「一卡通綠點」回饋機制。民眾每搭乘一趟大眾運輸即可累積 0.1 點綠點，1 點即可折抵 1 元，可使用於交通費、生活繳費、三大超商、公益捐款及綠色消費等多元消費場域，未來折抵範圍也將持續擴大，打造更完整的綠色點數循環經濟。一卡通指出，未來將持續配合國家 TPASS 政策，透過數位支付結合公共運輸及永續回饋機制，讓民眾從購買月票、日常搭乘到累積綠點回饋，都能在 iPASS MONEY APP 一次完成，不僅提升通勤便利性，也鼓勵更多人選擇低碳運輸，共同實踐智慧交通與淨零生活。