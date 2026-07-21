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吳子嘉突改口「非常悲觀」 曝725最大危機

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道，訴求捍衛食安，要行政院長卓榮泰下台、總統賴清德向全民道歉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前曾高喊，只要國民黨能成功號召百萬人上街，民進黨2026九合一選舉恐將全面崩盤；不過，事隔數日，吳子嘉卻改口坦言「非常悲觀」，原因就在於至今仍看不到國民黨中央積極投入動員。吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》中分析，若國民黨能在725凱道集結50萬甚至100萬人，將對執政黨形成巨大政治壓力，綠營還能頂得住嗎？卓榮泰還能繼續做下去嗎？他當時直言，如果真能出現百萬人上街的場面，不僅民進黨恐在2026選舉全面失利，高雄等綠營長期執政縣市也可能因此出現「變天」契機。不過，到了20日播出的同一節目，當網友詢問對725遊行的看法時，吳子嘉卻坦承感到「非常悲觀」，因為截至目前為止，仍未看到國民黨中央展開任何具體動員作業，而這正是決定遊行規模的關鍵。他指出，真正有能力整合各地方黨部、調度外縣市人力、安排遊覽車及組織支持者北上的，只有國民黨中央。吳子嘉進一步透露，由於自己先前曾公開主張應朝百萬人目標努力，因此私下特別向一名台中國民黨高層詢問，預估725遊行究竟能號召多少人？沒想到，對方給出的答案只有約「2、3萬人」，讓他聽完當場傻眼，甚至形容自己「差點昏倒」。