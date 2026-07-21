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▲頤宮、態芮、JL Studio蟬聯三星！2026臺灣米其林今年共有9家二星、49家一星餐廳。（圖／截自米其林指南YouTube直播）

《臺灣米其林指南 2026》於今（21）日正式揭曉完整摘星名單，三大霸主「頤宮」、「態芮」、「JL Studio」全數強勢衛冕三星榮耀；台南新進餐廳「予島」則一舉包辦綠星與年度開業大獎成為黑馬。另外，今年有兩家新餐廳拿下兩星，包含一入榜就直接「跳級」拿下二星的「Mizue」，另還有從一星晉升至二星的NOBUO，首次拿一星則有9家，而掉出一星榜單的則有鹽之華、巴黎廳1930。綜觀今年榜單，美食作家陳靜宜表示，「波動幅度不大，是比較可惜之處。」她也分享她從今年米其林榜單上觀察到的之後精緻餐飲的趨勢。長期觀察國內外餐飲趨勢的美食作家陳靜宜提到，綜觀今年米其林摘星榜單，「餐廳名單往上或往下的間數依舊太少，這對整個餐飲大環境恐沒有太大實質的幫助。」他也從今年首次晉級米其林一星的新名單中觀察到，評審口味恐怕已經不再是之前那種「上菜時總要對該道菜色通篇大論表述一堆」了，陳靜宜說：「－JL Studio－頤宮－態芮－NOBUO NEW－logy－A－盈科－牡丹－彧割烹－侯布雄－渥達尼斯磨坊－Mizue NEW（首次進榜）－鮨安 NEW－俺達的肉屋（台中市）－壽司芳－INITA－川雅－雋GEN－晶華軒 NEW（台北市）－金蓬萊遵古台菜－好嶼－T+T－澀Sur-－HAILI－Mume NEW（台北市）－La Vie by Thomas Bühner－謙安和－吉兆割烹壽司（台北市）－L'Atelier de Joël Robuchon－鮨嘉仁－Nibbon NEW（高雄市）－明福台菜海產－鮨隆－Impromptu by Paul Lee（台北市）－米香－SENS－YuDao 予島NEW（台南市）－Wok by O’BOND－元一－山海樓－承Sho－FRASSI－山与 NEW（台中市）－欣葉 鐘菜－明壽司－天香樓－Circum-－雅閣－掬 Kiku NEW（台北市）－請客樓－元紀－ZEA－斑泊－A Cut－Restaurant 12 NEW－Hābu NEW（高雄）－請客樓－元紀－ZEA－斑泊－A Cut－Restaurant 12 NEW－Hābu NEW（高雄）－de nuit－方蒔－Ad Astra－心宴－富錦樹台菜香檳(松山)鮨安 許劉安（29歲）：Li.nu. 邱雯琪：Circum-蔡欣宜： YuDao 予島（依公布順序）Sur-澀(NEW)Hosu 好嶼山海樓Tu Pang 地坊EMBERS小小樹食(大安路)Thomas Chien 簡天才陽明春天(士林)YuDao 予島(NEW)