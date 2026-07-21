《臺灣米其林指南 2026》於今（21）日正式揭曉完整摘星名單，三大霸主「頤宮」、「態芮」、「JL Studio」全數強勢衛冕三星榮耀；台南新進餐廳「予島」則一舉包辦綠星與年度開業大獎成為黑馬。另外，今年有兩家新餐廳拿下兩星，包含一入榜就直接「跳級」拿下二星的「Mizue」，另還有從一星晉升至二星的NOBUO，首次拿一星則有9家，而掉出一星榜單的則有鹽之華、巴黎廳1930。綜觀今年榜單，美食作家陳靜宜表示，「波動幅度不大，是比較可惜之處。」她也分享她從今年米其林榜單上觀察到的之後精緻餐飲的趨勢。
長期觀察國內外餐飲趨勢的美食作家陳靜宜提到，綜觀今年米其林摘星榜單，「餐廳名單往上或往下的間數依舊太少，這對整個餐飲大環境恐沒有太大實質的幫助。」
他也從今年首次晉級米其林一星的新名單中觀察到，評審口味恐怕已經不再是之前那種「上菜時總要對該道菜色通篇大論表述一堆」了，陳靜宜說：「好好做菜，調味、火候表現出食材的本質，似乎更是重要。」她更是開心地提到，每年總被大眾選為摘星餐廳遺珠的晶華軒終於今年摘下一星。陳靜宜更不諱言喊出：「我覺得晶華軒的美味不輸香港的大班樓！」
🟡 三星餐廳名單★★★（依公布順序）
－JL Studio
－頤宮
－態芮
🟡 二星餐廳名單★★（依公布順序）
－NOBUO NEW
－logy
－A
－盈科
－牡丹
－彧割烹
－侯布雄
－渥達尼斯磨坊
－Mizue NEW（首次進榜）
🟡 一星餐廳名單★（依公布順序）
－鮨安 NEW
－俺達的肉屋（台中市）
－壽司芳
－INITA
－川雅
－雋GEN
－晶華軒 NEW（台北市）
－金蓬萊遵古台菜
－好嶼
－T+T
－澀Sur-
－HAILI
－Mume NEW（台北市）
－La Vie by Thomas Bühner
－謙安和
－吉兆割烹壽司（台北市）
－L'Atelier de Joël Robuchon
－鮨嘉仁
－Nibbon NEW（高雄市）
－明福台菜海產
－鮨隆
－Impromptu by Paul Lee（台北市）
－米香
－SENS
－YuDao 予島NEW（台南市）
－Wok by O’BOND
－元一
－山海樓
－承Sho
－FRASSI
－山与 NEW（台中市）
－欣葉 鐘菜
－明壽司－天香樓
－Circum-
－雅閣
－掬 Kiku NEW（台北市）
－請客樓
－元紀
－ZEA
－斑泊
－A Cut
－Restaurant 12 NEW
－Hābu NEW（高雄）
－請客樓
－元紀
－ZEA
－斑泊
－A Cut
－Restaurant 12 NEW
－Hābu NEW（高雄）
－de nuit
－方蒔
－Ad Astra
－心宴
－富錦樹台菜香檳(松山)
🟡 台灣米其林指南2026 特別獎
－米其林年輕主廚大獎： 鮨安 許劉安（29歲）
－米其林侍酒師大獎：Li.nu. 邱雯琪
－米其林服務大獎：Circum-蔡欣宜
－米其林年度開業大獎： YuDao 予島
－米其林綠星：（依公布順序）
Sur-澀(NEW)
Hosu 好嶼
山海樓
Tu Pang 地坊
EMBERS
小小樹食(大安路)
Thomas Chien 簡天才
陽明春天(士林)
YuDao 予島(NEW)
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🟡 三星餐廳名單★★★（依公布順序）
－JL Studio
－頤宮
－態芮
🟡 二星餐廳名單★★（依公布順序）
－NOBUO NEW
－logy
－A
－盈科
－牡丹
－彧割烹
－侯布雄
－渥達尼斯磨坊
－Mizue NEW（首次進榜）
🟡 一星餐廳名單★（依公布順序）
－鮨安 NEW
－俺達的肉屋（台中市）
－壽司芳
－INITA
－川雅
－雋GEN
－晶華軒 NEW（台北市）
－金蓬萊遵古台菜
－好嶼
－T+T
－澀Sur-
－HAILI
－Mume NEW（台北市）
－La Vie by Thomas Bühner
－謙安和
－吉兆割烹壽司（台北市）
－L'Atelier de Joël Robuchon
－鮨嘉仁
－Nibbon NEW（高雄市）
－明福台菜海產
－鮨隆
－Impromptu by Paul Lee（台北市）
－米香
－SENS
－YuDao 予島NEW（台南市）
－Wok by O’BOND
－元一
－山海樓
－承Sho
－FRASSI
－山与 NEW（台中市）
－欣葉 鐘菜
－明壽司－天香樓
－Circum-
－雅閣
－掬 Kiku NEW（台北市）
－請客樓
－元紀
－ZEA
－斑泊
－A Cut
－Restaurant 12 NEW
－Hābu NEW（高雄）
－請客樓
－元紀
－ZEA
－斑泊
－A Cut
－Restaurant 12 NEW
－Hābu NEW（高雄）
－de nuit
－方蒔
－Ad Astra
－心宴
－富錦樹台菜香檳(松山)
🟡 台灣米其林指南2026 特別獎
－米其林年輕主廚大獎： 鮨安 許劉安（29歲）
－米其林侍酒師大獎：Li.nu. 邱雯琪
－米其林服務大獎：Circum-蔡欣宜
－米其林年度開業大獎： YuDao 予島
－米其林綠星：（依公布順序）
Sur-澀(NEW)
Hosu 好嶼
山海樓
Tu Pang 地坊
EMBERS
小小樹食(大安路)
Thomas Chien 簡天才
陽明春天(士林)
YuDao 予島(NEW)