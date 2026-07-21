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劉書宏在三立台八點檔《百味人生》飾演的「蕭超凡」歷經炸彈車爆炸意外後奇蹟生還，卻因重創失去部分記憶。醒來後遲遲等不到父親俊龍（黃玉榮飾）現身，面對家人刻意隱瞞，他心中的不安愈來愈深，直到逼問之下得知父親早已為了救他犧牲性命，當場情緒崩潰，哭喊著衝出醫院，令人鼻酸。更虐的是，超凡隨後強忍悲痛前往墓園送父親最後一程，卻因情緒失控與家人爆發激烈衝突，混亂中後腦意外撞上墓碑，竟因此喚醒塵封的記憶，劇情接連反轉，讓觀眾看得揪心不已。劉書宏也因為投入太深，當他看到劇本得知黃玉榮飾演的俊龍即將領便當時，第一時間竟完全無法接受，「那種感覺，就跟超凡知道爸爸死掉時一模一樣，我真的不能接受！」他笑說，當下甚至有種角色和自己情緒完全重疊的錯覺。其中墓園那場戲更讓他至今難忘，他從外景一路哭進棚內，不但大吼大叫、情緒完全失控，收工後整個人像被掏空。他苦笑說：「我那天真的從墓地哭到棚內，大吼大叫、歇斯底里，收工的時候，我的人生真的快登出了。」談到拍攝八點檔的心得，劉書宏也分享自己的「三立台八新體驗」，笑說第一是「真的常常開拍前拿到熱呼呼劇本」，第二是「有時候一整天都在哭、一整天都在激動」，第三則是「所有情緒都像生活真實發生一樣」，每場戲都必須全力以赴。親身體驗高強度拍攝節奏後，劉書宏也對所有八點檔演員充滿敬佩，「真的很佩服八點檔的演員，他們太厲害、太優秀了。」而《百味人生》接下來隨著超凡記憶逐漸恢復，也將揭開更多塵封已久的真相，劇情發展令人期待。