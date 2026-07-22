《咒術迴戰》粉絲準備集結！2026「咒術迴戰 懷玉．玉折 最強路跑」將於10月至11月巡迴北中南三地，以動畫人氣篇章〈懷玉・玉折〉為主題，打造約3公里的輕鬆路線，並推出五條悟、夏油傑雙人磁吸完賽獎牌，以及多款限定「物資包」。三場賽事分別於10月4日高雄國家體育館、10月25日台中東海大學，以及11月8日新北蘆洲微風運河廣場登場，活動時間皆為上午6時30分至10時，目前已開放報名。
重返五條悟、夏油傑高專青春 約3公里輕鬆跑
本次路跑以《咒術迴戰》〈懷玉・玉折〉為核心概念，將五條悟、夏油傑仍是東京都立咒術高等專門學校學生時期的青春故事融入活動之中，透過角色視覺、會場布置及拍照區，讓參加者重返兩人曾並肩執行任務的高專時光。
賽事定位為約3公里的休閒路跑，不強調競速，即使沒有長跑經驗的初跑者或親子族群，也能依照自己的步調參加。不過，高雄市政府公開的高雄場路線資料標示實際路程為2.5公里，各場最終距離及路線仍應以主辦單位公告為準。
五條悟、夏油傑獎牌可拼接 象徵「最強搭檔」
活動最大亮點之一，就是為雙人搭檔組設計的「磁吸式組合完賽獎牌」。兩面獎牌分別以五條悟與夏油傑為主角，內部加入磁吸結構，靠近後即可拼接成完整圓形圖案，呼應兩人在〈懷玉・玉折〉時期被稱為「最強」的搭檔關係。
除了組合獎牌，所有參加者依報名方案還可獲得活動吸排紀念上衣、號碼布及完賽證明，並搭配不同角色周邊，讓粉絲在完成賽事後也能帶回限定紀念品。
格納咒靈圍脖超吸睛 3種物資方案公開
本次報名物資分為單人入門組、單人豪華組及雙人搭檔組。單人入門組包含「格納咒靈零錢包」及壓克力色紙；單人豪華組則推出造型更加搶眼的「格納咒靈造型圍脖」，另附運動冷飲杯。
雙人搭檔組主打五條悟、夏油傑款式斜背小包各一個，並搭配磁吸式鑰匙圈及磁吸式組合完賽獎牌，適合粉絲與朋友組成「最強搭檔」一起參加。目前活動已於朗朗報名網開放報名，各地場次皆設有人數及物資數量限制，額滿後將提前截止。
🟡 2026「咒術迴戰 懷玉．玉折」最強路跑資訊
📌 南部場｜高雄國家體育館
■ 日期：2026年10月4日（日）
📌 中部場｜台中東海大學
■ 日期：2026年10月25日（日）
📌 北部場｜新北蘆洲微風運河廣場
■ 日期：2026年11月8日（日）
📌 活動時間：上午6時30分至10時
📌 賽事距離：約3公里，各場實際路線以官方公告為準
📌 報名方式：朗朗報名網
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本次路跑以《咒術迴戰》〈懷玉・玉折〉為核心概念，將五條悟、夏油傑仍是東京都立咒術高等專門學校學生時期的青春故事融入活動之中，透過角色視覺、會場布置及拍照區，讓參加者重返兩人曾並肩執行任務的高專時光。
賽事定位為約3公里的休閒路跑，不強調競速，即使沒有長跑經驗的初跑者或親子族群，也能依照自己的步調參加。不過，高雄市政府公開的高雄場路線資料標示實際路程為2.5公里，各場最終距離及路線仍應以主辦單位公告為準。
活動最大亮點之一，就是為雙人搭檔組設計的「磁吸式組合完賽獎牌」。兩面獎牌分別以五條悟與夏油傑為主角，內部加入磁吸結構，靠近後即可拼接成完整圓形圖案，呼應兩人在〈懷玉・玉折〉時期被稱為「最強」的搭檔關係。
除了組合獎牌，所有參加者依報名方案還可獲得活動吸排紀念上衣、號碼布及完賽證明，並搭配不同角色周邊，讓粉絲在完成賽事後也能帶回限定紀念品。
本次報名物資分為單人入門組、單人豪華組及雙人搭檔組。單人入門組包含「格納咒靈零錢包」及壓克力色紙；單人豪華組則推出造型更加搶眼的「格納咒靈造型圍脖」，另附運動冷飲杯。
雙人搭檔組主打五條悟、夏油傑款式斜背小包各一個，並搭配磁吸式鑰匙圈及磁吸式組合完賽獎牌，適合粉絲與朋友組成「最強搭檔」一起參加。目前活動已於朗朗報名網開放報名，各地場次皆設有人數及物資數量限制，額滿後將提前截止。
📌 南部場｜高雄國家體育館
■ 日期：2026年10月4日（日）
📌 中部場｜台中東海大學
■ 日期：2026年10月25日（日）
📌 北部場｜新北蘆洲微風運河廣場
■ 日期：2026年11月8日（日）
📌 活動時間：上午6時30分至10時
📌 賽事距離：約3公里，各場實際路線以官方公告為準
📌 報名方式：朗朗報名網