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韓國股市受到追蹤三星電子與SK海力士單一個股的槓桿ETF影響，加劇市場動盪，掀起全球晶片股恐慌潮。針對引發爭議的槓桿ETF修正政策，韓國總統李在明也坦言，補救措施看來真的似乎拖太久了。根據韓媒KBS與韓聯社報導，李在明今（21）日在青瓦台主持內閣會議時指出，槓桿ETF在股市上漲時推波助瀾，在下跌時又加深了跌幅。市場普遍指出其存在嚴重問題。李在明表示，補救政策目的在達到穩定匯率的效果，但對股市參與者而言，政策的低效率與問題顯然更大，因此必須迅速且扎實地制定補充對策。他特別提到，「選在股市急升的階段導入這項產品，客觀上也造成了問題全由這款產品引發的認知。」韓國金融監督委員會委員長李億遠則表示，該產品於 5 月 27 日正式上架，而半導體等相關類股的大盤高點落在 6 月 22 日，此後才開始出現大幅回檔。青瓦台政策室長金容範也說明，引入槓桿 ETF 對於控制外匯資金進出確實帶來部分正面效益。但李在明對此強調：「那是政府側重的政策效果；對廣大股民來說，他們認為這導致了波動與跌幅擴大、讓自己蒙受損失。因此，制定出完善的補救措施同樣是我們的責任。」韓國政府上週收緊這類產品的相關規定，將最低保證金門檻提高至3000萬韓元（約新台幣66萬元），且僅限以現金繳納。不過，儘管在內閣會議中提到應盡速補救，但李在明並未具體說明自己支持什麼樣的方式。李億遠則表示，「由於系統更新等技術問題，我們已將補救政策日程儘量提前，預計最早可於 8 月 5 日起實施部分措施。」