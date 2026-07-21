我是廣告 請繼續往下閱讀

漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》首支完整預告正式公開，被視為《復仇者聯盟：終局之戰》後最具規模的年度之作，不僅迎來經典角色美國隊長回歸，鋼鐵人還會化身變成反派，立刻掀起全球漫威粉絲注意！《復仇者聯盟：末日崛起》預告最大驚喜，莫過於由克里斯伊凡飾演的美國隊長正式回歸，他再次舉起雷神之鎚，讓一旁的索爾當場露出震驚神情，重現《終局之戰》的經典時刻。另一大焦點則是小勞勃道尼回歸漫威宇宙，但這次不再是鋼鐵人，而是變成全新反派「末日博士」，根據了解，他接演漫威系列《末日崛起》及續集《秘密戰爭》兩部作品，片酬高達1億美元（約台幣32億），再度成為話題人物。此外，預告也揭曉《X戰警》角色加入世界觀，包括X教授、萬磁王、獨眼龍等角色都驚喜現身；查寧塔圖飾演的「金牌手」更與劉思慕飾演的尚氣展開超激烈對決；湯姆希德斯頓飾演的洛基，也會在《洛基》第2季後首度回歸電影宇宙。本片由曾打造《復仇者聯盟：無限之戰》與《終局之戰》的羅素兄弟再度執導，希望以全新故事再次出發，帶領漫威迎接新的篇章，《復仇者聯盟：末日崛起》預計於2026年12月18日全球上映，那時將與《沙丘3》正面對決，成為年底最受矚目的票房大戰。