小孟老師分析今（22）日十二星座運勢，感情方面，金牛座如果是單身，容易有豔遇，財務上要遠離短期投資。獅子座要注意公司的財務狀況，天蠍座則要當心交易成本。
牡羊座：
工作：付出得到回饋
感情：平凡就是幸福
財運：投資適度槓桿
牡羊幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：牡羊
金牛座：
工作：耐力佳好脾氣
感情：單身者易豔遇
財運：遠離短期投資
金牛幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙子
雙子座：
工作：做事具有遠見
感情：平淡就是幸福
財運：謹慎分析公司
雙子幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：知曉最新訊息
感情：好好享受當下
財運：避免錯失機會
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座：
工作：願意互相配合
感情：理想溝通互動
財運：關注公司財務
獅子幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座：
工作：事業企圖心旺
感情：戀情比糖還甜
財運：降低多元風險
處女幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座：
工作：事業豐富多彩
感情：才華吸引桃花
財運：瞭解資本市場
天秤幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座：
工作：主宰自己時間
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：控制交易成本
天蠍幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座：
工作：和善有吸引力
感情：情人間愛意濃
財運：加強投資信心
射手幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
魔羯座：
工作：小事成就大事
感情：經典浪漫永恆
財運：把握市場走勢
魔羯幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
水瓶座：
工作：事情有好發展
感情：甜言蜜語真情
財運：瞭解風險因素
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：射手
雙魚座：
工作：得到上級信任
感情：遇到心儀對象
財運：加強投資策略
雙魚幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子
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工作：付出得到回饋
感情：平凡就是幸福
財運：投資適度槓桿
牡羊幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：牡羊
金牛座：
工作：耐力佳好脾氣
感情：單身者易豔遇
財運：遠離短期投資
金牛幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙子
雙子座：
工作：做事具有遠見
感情：平淡就是幸福
財運：謹慎分析公司
雙子幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
巨蟹座：
工作：知曉最新訊息
感情：好好享受當下
財運：避免錯失機會
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
獅子座：
工作：願意互相配合
感情：理想溝通互動
財運：關注公司財務
獅子幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座：
工作：事業企圖心旺
感情：戀情比糖還甜
財運：降低多元風險
處女幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座：
工作：事業豐富多彩
感情：才華吸引桃花
財運：瞭解資本市場
天秤幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座：
工作：主宰自己時間
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：控制交易成本
天蠍幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天秤
射手座：
工作：和善有吸引力
感情：情人間愛意濃
財運：加強投資信心
射手幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
魔羯座：
工作：小事成就大事
感情：經典浪漫永恆
財運：把握市場走勢
魔羯幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
水瓶座：
工作：事情有好發展
感情：甜言蜜語真情
財運：瞭解風險因素
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：射手
雙魚座：
工作：得到上級信任
感情：遇到心儀對象
財運：加強投資策略
雙魚幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子