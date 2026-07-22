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小孟老師分析今（22）日十二星座運勢，感情方面，金牛座如果是單身，容易有豔遇，財務上要遠離短期投資。獅子座要注意公司的財務狀況，天蠍座則要當心交易成本。牡羊座：工作：付出得到回饋感情：平凡就是幸福財運：投資適度槓桿牡羊幸運色：紫色貴人：天秤小人：牡羊金牛座：工作：耐力佳好脾氣感情：單身者易豔遇財運：遠離短期投資金牛幸運色：淡藍色貴人：射手小人：雙子雙子座：工作：做事具有遠見感情：平淡就是幸福財運：謹慎分析公司雙子幸運色：紅色貴人：金牛小人：魔羯巨蟹座：工作：知曉最新訊息感情：好好享受當下財運：避免錯失機會巨蟹幸運色：粉紅色貴人：牡羊小人：天蠍獅子座：工作：願意互相配合感情：理想溝通互動財運：關注公司財務獅子幸運色：咖啡色貴人：雙魚小人：處女處女座：工作：事業企圖心旺感情：戀情比糖還甜財運：降低多元風險處女幸運色：橙色貴人：天蠍小人：巨蟹天秤座：工作：事業豐富多彩感情：才華吸引桃花財運：瞭解資本市場天秤幸運色：亮紅色貴人：巨蟹小人：金牛天蠍座：工作：主宰自己時間感情：甜蜜溫馨回憶財運：控制交易成本天蠍幸運色：紅色貴人：雙子小人：天秤射手座：工作：和善有吸引力感情：情人間愛意濃財運：加強投資信心射手幸運色：玫瑰色貴人：處女小人：水瓶魔羯座：工作：小事成就大事感情：經典浪漫永恆財運：把握市場走勢魔羯幸運色：大紅色貴人：獅子小人：雙魚水瓶座：工作：事情有好發展感情：甜言蜜語真情財運：瞭解風險因素水瓶幸運色：玫瑰色貴人：魔羯小人：射手雙魚座：工作：得到上級信任感情：遇到心儀對象財運：加強投資策略雙魚幸運色：黑色貴人：水瓶小人：獅子