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國民黨將於明日中常會正式提名6名角逐連任的縣市長人選，不過新竹市卻鬧雙包，黨中央言明支持現任無黨籍市長高虹安，但前國民黨發言人何志勇則堅持參選。國民黨主席鄭麗文今（21）日直言，事前已經跟他溝通很多次，新竹市就是唯一支持高虹安，「志勇一直說要等到最後確定，我不知道什麼叫做最後的確定」，所以他明天會再常會上再次宣布，不希望在地方上以訛傳訛，新竹市就是在野大團結。鄭麗文接受資深媒體人謝寒冰專訪，針對新竹市長鬧雙包一事，他說事前跟何志勇已經溝通很多次，何志勇也都知道，藍白合作不是新聞，只要高虹安官司過關就會禮讓，「我們公開講過N次，他有點執著，我不知道他要執著到什麼時候」。鄭麗文說，明天中常會就會完成所有提名，她也會再次宣布，嘉義市支持張啟楷、嘉義縣支持吳品叡、新竹市支持高虹安，會再次確認中央黨部政策是如此，所以新竹市不會有這個問題，希望所有黨員不要有模糊跟誤會，一定是確認了，就是禮讓支持現任的高虹安。鄭麗文表示，何志勇一直說要等到最後確定，不然他還是一直很努力，雖然她私下講很多次，但他一直說黨沒有做最後的確定，所以她中常會會再一次宣布，不希望在地方上以訛傳訛，造成誤會跟不必要的困擾，在新竹市就是在野大團結，唯一支持高虹安。