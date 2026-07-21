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NBA自由市場最大焦點依舊圍繞在詹姆斯（LeBron James）身上。儘管NBA總裁蕭華（Adam Silver）日前公開呼籲，希望詹姆斯能盡快決定下一步，好讓聯盟安排新球季賽程與轉播計畫，但這位41歲超級球星依舊沒有鬆口。面對外界盛傳他將在48小時內宣布去向，經紀人保羅（Rich Paul）也第一時間出面駁斥，強調目前「沒有人知道答案」，並表示「很多人誤以為我們是在製造話題或炒作，但事情不是這樣。」詹姆斯作為NBA歷史得分王，即便已經高齡41歲，影響力依然足以改變聯盟版圖。目前包括老東家克里夫蘭騎士、金州勇士、邁阿密熱火以及費城76人等四大豪門，都傳出全力爭取詹皇加盟。由於詹姆斯的選擇將直接牽動聯盟多支球隊的補強與交易版圖，甚至連電視轉播與賽程安排都被迫延後定案，NBA總裁蕭華日前不得不公開喊話，希望詹皇能快點下定決心。然而，這番催促顯然沒有收到效果，詹姆斯至今依然保持沉默，連任何球隊的面談都沒有親自出席，全權交由經紀人保羅代為談判。此前有美媒爆料稱詹姆斯將在48小時內宣佈去向，但富保羅在節目《Game Over》中斬釘截鐵地否認了這項傳聞，並對外界的揣測表達了強烈不滿：「大家不要去信那些節目上老名嘴說的話。我再說一次，這些人根本什麼都不懂。沒有人知道任何內幕，我是懷著尊重這麼說的，因為我們根本還沒走到任何人能知道結果的那一步。」面對外界對於詹姆斯「拖泥帶水」的批評聲浪，富保羅特別強調，這絕對不是在刻意營造話題或炒作關注度：「大家必須理解，我們不是在搞什麼吸睛秀或像當年《The Decision》那樣的戲碼。他（詹姆斯）現在面臨的是一個選擇，一個商業上的重要抉擇。我們絕對不會坐在這裡，任由其他人來決定他該在什麼時候做決定。」