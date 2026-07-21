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▲觀察療癒系IP當道，博客來書店即日起引進英國品牌Jellycat。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲觀察療癒系IP當道，博客來書店即日起引進英國品牌Jellycat。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲noodoll夏季系列每款1380元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲noodoll夏季系列每款1380元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲滿2800元再送MOLESKINE迷你筆記本掛飾或OKAPI立體絨毛玩偶icash卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲統一集團「DREAM PLAZA」2025年7月25日正式開幕，迎接一週年優惠活動登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

開幕一週年，DREAM PLAZA、全台首家博客來旗艦書店將於7月24日起同步推出生日慶活動。博客來首度引進Jellycat、noodoll絨毛玩偶、hellolulu旅行包袋、柯達復古相機等話題商品；搭配DREAM PLAZA生日慶，全館最高可享30%回饋，指定餐飲刷uniopen聯名卡再享15% OPENPOINT點數回饋，相當於用餐85折。全台首間24小時營業的博客來旗艦書店，自2025年7月進駐台北信義區DREAM PLAZA 6樓後迎來開幕一週年，7月24日起展開周年慶，規劃15場文學講座、跨界對談、親子互動等活動，邀請白先勇、紀蔚然、張國立、晨羽、韓良憶、葉怡蘭、膝關節及米其林一星主廚Nobu Lee等重量級講者到場分享。店內同步擴大引進國際品牌商品，包括義大利MOLESKINE逾200款手帳、筆記本及聯名新品，並新增英國Jellycat、noodoll療癒系玩偶，以及美國Kodak M35底片相機、Kodak Charmera迷你數位相機鑰匙圈盲盒等人氣商品。週年慶期間，自7月24日至8月2日單筆消費滿699元送書寫筆、滿1200元送閱讀提袋、滿2800元再送MOLESKINE迷你筆記本掛飾或OKAPI立體絨毛玩偶icash卡，還可搭配文化幣、會員點數5倍送等優惠。7月24日活動首日消費滿899元，再享9折並加贈生日慶限定拍貼，數量有限、送完為止。DREAM PLAZA將於7月24日至8月2日舉辦生日慶，攜手統一時代百貨台北店祭出全館指定櫃滿5000元送1000、icash Pay消費滿8000元加送500，再綁定uniopen聯名卡滿8000元再送300，合計最高回饋30%。平日鮮少推出優惠的餐飲消費，也加碼DREAM PLAZA全館指定餐飲刷uniopen聯名卡再享15% OPENPOINT點數回饋，相當於用餐享85折優惠！另外，活動期間會員消費累計達指定門檻，還可兌換限量高檻滿額禮，像是Panasonic吹風機、吸塵器、正負零循環風扇及Apple AirPods 4等限量滿額贈品。