我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰9到12月份薪水，除非依法編列預算、副署法律、提人事案才能解凍一事，民進黨立委陳培瑜今（21）日批評，翁曉玲根本是在報復，而這正是民主最危險的開始，「翁曉玲你可知道，人民要的是治理，不是政治霸凌」。陳培瑜在臉書舉例說，若有一天，公司董事會因為不喜歡總經理的決定，就宣布「今天開始，你四個月不准領薪水，除非你完全照我們的意思做事」，「你會覺得這是一間治理良好的公司嗎？」陳培瑜說，翁曉玲的提案乍聽之下好像是在監督政府，但仔細一想，就會發現問題根本在於這種做法背後的思維。他說，立法院當然有監督行政權的責任，也有審查預算的權力，然而，監督不是把預算和薪資變成施壓工具，更不是要求行政權必須按照立法院的政治意志行事，「監督是為了讓行政團隊做得更好！」陳培瑜質疑，若今天可以凍結行政院長的薪水，明天是不是可以凍結部長的薪水？後天是不是任何一位政務官，只要立法院不高興，就可以直接扣薪、叫來立法院被在野政黨委員羞辱？這樣還叫做權力分立嗎？陳培瑜直言，真正成熟的民主，是每一個憲政機關都在自己的職權範圍內，依法行使權力、彼此制衡，當監督開始變成報復，當預算開始變成武器，受傷的從來只有某一位行政院長或是卓院長？其實真的受傷的是整個民主制度，尤其是得來不易的台灣民主。陳培瑜感嘆，令人遺憾的是，這段時間，國民黨不斷以預算、人事、法案作為政治攻防的工具，民主需要強而有力的監督，但更需要對制度的尊重，「因為今天可以用這樣的方式對待你不喜歡的人，明天同樣的手段，也可能用在任何人身上，監督政府，是立法院的責任；把監督變成政治報復，則是在傷害人民對民主的信任」。