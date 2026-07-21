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Bin突宣布「暫時離開賽場」！BLG證實了

▲MSI 舞台上，BLG 在冠軍賽輸給了韓國 HLE 戰隊，Bin表現低迷成一大關鍵。（圖／LOL flickr）

Bin暫時離隊不是第一次！曾背上書包直接走人

▲Bin 任性衝動的形象，甚至成為官方拍攝影片玩梗的劇情。（圖／翻攝Bilibili）

英雄聯盟電競圈震撼彈！中國 LPL 賽區夏季冠軍隊伍 BLG 陣中明星上路選手 Bin（陳澤彬）今（21）日下午在社群上發文，宣布將「暫時離開賽場」，原因是「個人狀態不佳」。BLG戰隊方隨後也證實這項消息並留言安慰 Bin，但這個理由卻不被粉絲買單，反遭大批中國網友罵翻。今（21）日下午，BLG 上路選手 Bin 在個人微博上發文表示，最近自己的整個狀態不太好，跟隊伍溝通後決定暫時離開賽場，休息調整一下。他同時感謝隊伍和隊友對他的體諒和包容，也謝謝外界的關心，希望大家能繼續支持 BLG。而 BLG 戰隊官方也在留言區現身安慰，期盼他好好休息，並相信不久後就會迎來 Bin 的滿狀態回歸。事實上，今年初 BLG 戰隊在 LPL 展現了統治級的戰力，接連拿下春季、夏季兩座冠軍，同時也在初陣對抗賽中擊敗 G2 拿下冠軍。雖然到了夏季賽表現一度出現亂流，但最終仍順利奪下夏季冠軍並參加 MSI 季中邀請賽。但到了 MSI 舞台時，BLG 在冠軍賽輸給了韓國 HLE 戰隊；隨後的 EWC 石油盃更是在 8 強戰中不敵 DK，黯然遭到淘汰。接連兩場國際賽失利，與多次自稱是世界第一上路選手的 Bin 低迷表現脫不了關係。許多 BLG 粉絲將 Bin 視為第一戰犯，紛紛痛批他太過自傲、愛說大話。因此這次離隊消息出爐後，大批粉絲不但沒有挽留，反而留言狂酸他實力不到位卻自信爆棚，甚至質疑他怕是又鬧脾氣了，更心疼其他隊友必須承擔這些後果。回顧過去，Bin 其實就曾發生過突然離隊的黑歷史。在去年，Bin 曾與 BLG 前一任教練發生激烈爭執，最後他竟當場背起書包直接離開戰隊訓練室，迫使 BLG 當時還得緊急將二隊上路調往一隊救火。最終 Bin 在冷靜下來之後，與父母一同回到 BLG 向教練道歉，才勉強平息這場鬧劇。Bin 任性衝動的形象，從這次事件之後就已深植在粉絲心中。這也難怪這一次他雖然是透過正規方式宣布離隊休息，但許多粉絲仍痛批，「實力不到位，自信倒是爆棚」、「怕是又鬧脾氣了」、「辛苦其他隊友了」。