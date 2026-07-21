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晶圓代工龍頭台積電（2330）真的要漲價了？日媒《日經亞洲》週二披露，台積電計畫2027年調漲晶片價格，漲幅落在5%至10%。不過，台積電方面對此不願多做評論。根據日經亞洲報導，引述多方消息來源指出，台積電的漲價計畫，主要為了抵消原料、製造設備以及海外廠房建設成本上升帶來的壓力。報導提到，基礎價格的調漲幅度介於 5% 至 10% 之間，具體視客戶及產品類別而定。其中，涵蓋 12 奈米、16 奈米與 28 奈米技術的成熟製程，面臨最高 10% 的漲幅。《日經亞洲》提到，相關價格談判已於 6 月展開並於 7 月結束，新價格預計將於 2027 年初正式生效。路透則提到，台積電公司發言人表示，台積電不對價格問題發表評論，發言人指出「我們的定價策略是具策略性的，而非投機。我們會繼續與客戶保持緊密合作，並向他們展現我們應有的價值。」台積電總裁兼董事長魏哲家曾於 6 月表示確實有調漲價格的意願，但他在7月的法說會補充說明，看到部分記憶體業者毛利率衝80%以上，讓他確實有點嫉妒，雖然很想漲價4、5倍，不過這樣客戶會難以承受，因此台積電不會突然將價格提高數倍，公司必須確保獲利及毛利率足以支撐長期擴張，同時也要讓客戶持續成長。