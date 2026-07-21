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▲香蕉造型船筏展現高雄農產特色。（圖／高市府運發局提供）

▲參賽隊伍於水道上競速，並以大港橋及高雄流行音樂中心為背景，共同行銷高雄港水域及城市地景。（圖／高市府運發局提供）

高雄市政府運動發展局主辦第4屆「高雄創意造筏大賽」即日向各位「海洋之子」發出徵集令，將於9月5日至6日在大港倉前廣場（大港橋旁）盛大登場，預計號召100組隊伍同場飆創意與速度，爭奪新臺幣10萬元總獎金。運發局長侯尊堯表示，本屆賽事最大亮點為首度增設10隊「職人組」，職人組採事前徵稿，評審將針對藍圖的設計精細度與理念進行書面審查，入選隊伍並實際製作出船筏，就可獲得1萬元的參賽補助；「一般組」隊伍參賽也可獲4,000元補助。侯尊堯指出，在選材創意上，希望大家跳脫過往常見的塑膠桶與竹子，嘗試多元材質及前衛造型更大膽拼裝船體，盡情發揮想像力航向大海。此外，本次競賽以在地美食、物產為主題，像是高雄的水果、冰品及小吃等，屆時也將看到各種不同的造型在大港橋上比拚競速。為呼應淨零碳排與永續發展，賽事大幅調整評分比重。其中，「環保理念」占比高達35%，「創意造型」占35%，「競速成績」則占30%；另設有民眾網路投票的「人氣獎」，期望民眾在造筏與趣味競賽的過程中，傳達淨零永續理念，並深化對水域的認識與尊重。作為「海洋派對」系列品牌活動，本次競賽全程免收報名費。職人組報名至8月21日截止（需繳交設計藍圖），一般組報名則至8月28日止。詳細資訊與報名網址請見活動頁面，如有疑問可洽詢競賽小組專線（08-7323577分機23）或官方LINE客服（ID：@ksdcraft）。