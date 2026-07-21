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▲統計處表示，隨著台灣將要進入下半年的電子新品備貨旺季，接下來訂單金額「月月900億美元」不是夢。（圖／經濟部統計處提供）

6月外銷訂單超乎預期 科技、傳產都有助攻

月月「900億美元」有機會 破1000億要看兩因素

近５年首見 美國、中國訂單雙雙創新高

台灣出口再創佳績！經濟部統計處今（21）日公布6月外銷訂單金額為952.6億美元，創單月新高，年增率59.4%，達「連17紅」；今年上半年訂單金額為5041億美元，年增50.9%，同時拿下「最強上半年」。統計處表示，隨著台灣將要進入下半年的電子新品備貨旺季，接下來訂單金額「月月900億美元」不是夢。6月外銷訂單一口氣打造3個「最強」，分別是單月新高的952.6億美元，單季新高的2721.9億美元，以及上半年新高的5041.0億美元。而在主要接單貨品，與AI息息相關的科技貨品持續大放異彩。資通信產品訂單金額341.5億美元，年增81.9%，電子產品訂單金額分別為405億美元，創歷史新高，年增79.9%。長期屬於震盪的傳統產業也全數回穩。基本金屬、機械、塑橡膠及化學品不僅6月維持年增1.8%以上，今年上半年也全數守住正成長。統計處上月預估，6月外銷訂單將介於895億至915億美元；但實際金額卻是來到952.6億美元，遠高過預期。統計處長黃偉傑解釋，這次外銷訂單優於預期，主要原因還是來自於科技貨品，因為電子產品中的記憶體出現「價量雙漲」，以及資通信產品中的筆電訂單突然增加所導致。而在傳產方面，他分析今年有漸入佳境的狀況，除了受到去年低基期因素之外，確實有看到訂單量正在回升，但仍在部分產品面臨中國產能過剩，如化學品仍面臨產能過剩，而基本金屬本來中國傾銷有回落，近期出現復甦跡象。而在AI熱度未消退下，台灣下半年即將進入一年一度的消費性電子新品拉貨潮，有望讓訂單金額持續往上漲。統計處預估，7月訂單金額約落在935億美元至955億美元。對於下半年能否月月進入「900億美元俱樂部」？黃偉傑說，按照季節性因素下半年確實會比上半年好，有機會下半年維持在900億美元左右，但仍需留意伊朗戰爭等地緣政治所帶來的不確定性因素。至於能否上看1000億美元，他則保守看待，仍要觀察伊朗戰爭及手機新品買氣。他也補充，伊朗戰爭最害怕推升物價，抑制消費端需求，但是台灣主要出口是來自於企業端的AI採購需求，這也是在許多經濟預測機構下修全球經濟成長率，台灣可以不減反升，甚至今年有機會在高基期之下，經濟成長率突破10%。而在接單地區方面，美國訂單金額為386.6億美元，年增率83.6%，均創歷史新高；而中國及香港地區訂單金額為170.6億美元，同樣拿下歷史新高；中國與美國雙雙拿下訂單單月新高，上次紀錄為2021年10月，也就是近5年。黃偉傑說明，美國訂單仍是受到AI商機，中國最大貢獻來自於記憶體通路商推升訂單量；而塑橡膠及化學品訂單則呈現兩極化，就是原料端還未回正，但下游產品與AI供應鏈相關的確實有所起色。據外銷訂單受查廠商對7月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為48.7，預期7月份整體外銷訂單金額將較6月份減少。