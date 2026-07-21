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重現《皮克敏》經典「拔蘿蔔」玩法

▲「無限拔拔皮克敏 LITE版」將於7月22日起在指定7-ELEVEN門市販售，建議售價199元，採全5款隨機出貨。（圖／翻攝自BANDAI NAMCO）

▲「無限拔拔皮克敏 LITE版」透過內部彈簧結構設計，只要拉起再放開，皮克敏就會瞬間縮回土裡，重現遊戲經典玩法。（圖／翻攝自BANDAI NAMCO）

▲「無限拔拔皮克敏 LITE版」共有紅、藍、黃、白、紫五種角色，採隨機出貨，讓玩家體驗反覆拔起皮克敏的樂趣。（圖／翻攝自BANDAI NAMCO）

《皮克敏》又有療癒小物登場！由 BANDAI NAMCO 推出的「無限拔拔皮克敏 LITE版」將於7月22日起於台灣 7-ELEVEN 指定門市開賣，建議售價199元，採隨機販售，共推出紅、藍、黃、白、紫五種皮克敏，消息曝光後立刻引發不少玩家討論，直呼「又要開始拔了」、「這個根本停不下來」。「無限拔拔皮克敏 LITE版」將遊戲中最具代表性的「拔皮克敏」動作做成掌上玩具。玩家只要拉起皮克敏，再放開，就會因內部彈簧結構瞬間縮回土裡，重現《皮克敏》遊戲中經典的「拔起來又縮回去」玩法，因為能反覆地玩，因此被稱為「無限拔拔」。商品尺寸約 6 公分，並附有吊飾鍊，可掛在包包、鑰匙圈等隨身物品上，商品顏色隨機出貨，建議售價一個199元，除了《皮克敏4》與《Pikmin Bloom》持續吸引玩家外，各式周邊商品也經常掀起搶購熱潮。這次推出價格更親民的 LITE 版，也讓不少粉絲笑說「199 元真的很難忍住不買。」「無限拔拔皮克敏 LITE版」將於7月22日起在指定 7-ELEVEN 門市販售，實際到貨數量仍依各門市配貨情況為準。📌紅皮克敏📌藍皮克敏📌黃皮克敏📌白皮克敏📌紫皮克敏