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百萬YouTuber蔡阿嘎今（21）日迎來42歲生日，往年他都會上傳生日影片跟粉絲互動，沒想到他今年陸續捲入AI畫家事件、老婆HAHABABY抄襲爭議，因此他在這重要的日子中難得神隱，有網友也發現，爭議事發至今他已經減少了五萬名訂閱者，事業嚴重受創。蔡阿嘎先前把AI生成圖片跟日本街頭畫家的作品比較，雖然事後拍片道歉，但無法平息爭議，當時還掀起15萬人連署抵制；近期風波更延燒到老婆身上，二伯創立的HAHABABY被網友點名41項商品設計神似日牌，引爆抄襲質疑。受到一連串爭議影響，蔡阿嘎YouTube頻道已連續3週沒有更新影片，主頻道訂閱人數不到1個月內從254萬降至249萬，流失了約5萬名訂閱者。蔡阿嘎過去憑藉幽默風格累積高人氣，還在2023年成立「好里家社福協會」投入公益，多年來被視為台灣YouTube代表人物之一，然而AI圖片失言、HAHABABY抄襲卻對多年的好形象造成大衝擊，因此42歲生日選擇低調度過，也掀起許多網友關注。