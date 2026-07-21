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中央2025稽查專案「名單沒有中聯」 石崇良：分工有明確訂定

中聯致癌油事件延燒，國民黨台北市議員楊植斗和市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人在凱道絕食抗議；不過，因賴苡任喊出「接力絕食」，遭綠營批評做秀。而衛福部長石崇良表示，「若過度政治化不是一個好方向」。對於國民黨小雞「接力絕食」，且地方首長揚言7月5日上凱道。石崇良今下午接受媒體聯訪，被問到此事時表示，如同過去一直強調的，食安是「科學問題」，依據科學證據、依法行政，這也是最重要的基本原則，因此希望可回歸科學論證。石崇良指出，關於食安，若過度政治化，並不是個好方向，因此仍要回歸專業討論。另外，台中副市長鄭照新表示，2025年中央地方聯合稽查專案中，油廠名單無中聯油脂。石崇良提到，食安法有明確針對中央及地方分工，中央是針對全國性事務擬定相關法規或政策，但地方要根據轄內管理需求，擬定加強管理或稽核項目，以煉油廠而言，不是每個縣市都有。食藥署每年稽查計畫是針對全國性風險，一致性要求各縣市共同推動。石崇良說，而各縣市則是依據食安法相關規定，根據轄內產業屬性擬定稽核計畫，而這兩者不相悖，也要共同協力。