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▲Jon在親友陪伴下歡度4歲生日，現場充滿溫馨氣氛。（圖／小瑋哥提供）

崔佩儀、王思佳經紀人小瑋哥近日替兒子Jon舉辦4歲生日派對，特別依照孩子喜愛蛇、甲蟲及各種昆蟲的興趣，將派對地點選在「甲蟲秘境」。王思佳、崔佩儀、岳庭、孫國豪、蘿莉塔、林舒語等藝人也帶著孩子到場同樂，現場星光熠熠。一路陪伴孩子成長的小瑋哥感性表示，自己雖然無法同時扮演爸爸與媽媽，「可是既然只有我，那我就更努力一點。」小瑋哥透露，經常有人詢問他，為什麼每年都如此用心替孩子籌辦生日派對？他坦言沒有特別的原因，只是深深感受到孩子成長的速度，「昨天還抱在懷裡，一轉眼就4歲了。」即使Jon長大後未必記得派對細節，他仍希望孩子日後翻看照片及影片時，能知道自己的童年曾被認真地愛著。由於Jon相當喜愛蛇、甲蟲及各種昆蟲，小瑋哥今年特別把生日派對辦在甲蟲秘境，希望生日不只是吹蠟燭、吃蛋糕，而是能真正陪孩子完成一件喜歡的事，留下專屬於4歲的回憶。小瑋哥觀察，許多孩子起初不敢觸碰守宮、蛇及甲蟲，最後在家長陪伴下逐漸鼓起勇氣伸手。他有感而發表示：「孩子不是天生勇敢，而是因為知道有人陪著，他才敢往前走。」當天王思佳、崔佩儀、岳庭、孫國豪、蘿莉塔、林舒語、章家瑄、李宓及「果凍姐姐」楊晨熙等人，也紛紛帶著孩子到場替Jon慶生。小瑋哥笑說，大家現在見面已經很少談論工作，話題大多圍繞著孩子，「以前一起努力工作，現在一起陪孩子長大，我很珍惜這樣的緣分。」小瑋哥也透露，孩子成長過程中的大部分時間，都是由他陪伴。他坦言自己無法同時扮演爸爸與媽媽，也會疲累、擔心，害怕自己做得不夠好，「可是既然只有我，那我就更努力一點。我不能給孩子全世界，但我會把我有的，都留給他們。」他也希望孩子們長大後回頭翻看這些影像，能夠明白一件事：「爸爸一直都在。」