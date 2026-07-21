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▲海洋委員會副主任委員吳欣修致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員吳欣修(左)致送紀念品給作專題演講的我國青年航海探險家陳懷璞(右)。(圖／海洋委員會提供)

▲航海探險家陳懷璞(中)致送福克蘭群島企鵝貨幣給海洋委員會副主任委員吳欣修(左)及科技文教處處長林麗英(右)。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會20日，在國立科學工藝博物館多功能大銀幕電影院，舉辦極地航海講座及海洋文化影片放映會活動，會中邀請青年航海冒險家陳懷璞分享自身豐富航海經驗，並結合以原住民族造舟、航海及與海共生為主軸的海洋文化影片，讓與會民眾獲益良多，激起對海洋的無限嚮往。海洋委員會極地航海講座及海洋文化影片放映會活動，是由海洋委員會副主任委員吳欣修主持，海洋委員會科技文教處處長林麗英、科長周志昌、航海探險家陳懷璞等人，以及許多民眾前往聽講及觀賞海洋文化影片。海洋委員會副主任委員吳欣修表示，海洋委員會近年積極推動復振航海文化力中長程計畫，此次舉辦極地航海講座及海洋文化影片放映會活動，帶領與會民眾共同見證我國青年航向世界的海洋遠征挑戰，並透過真實影像，理解並學習先民與海共生的傳統智慧。吳欣修說，此次極地航海講座，邀請以南極文森號船遠征7000公里南冰洋極地的我國青年航海探險家陳懷璞，以「探險的未來，從南冰洋的咆哮四五十度到皇家地理學會，看台灣如何在世界海洋寫下新篇章」為題，作專題演講，會中分享他剛完成以星空導航無動力航行7000公里的南冰洋海洋探險經歷。陳懷璞在演講中提到，他於今(115)年3至6月期間，他駕駛無動力風力帆船，成功挑戰南半球西風帶「咆哮四十度」與「狂暴五十度」的驚險歷程，全船如何在十米巨浪夾擊、地磁混亂羅盤失準及浮冰掠過船舷的生死關頭，僅仰賴雲縫中的日月星辰進行觀星導航，並在茫茫大洋中精準定位。吳欣修指出，南島語族原住民傳統的海洋智慧、漢人移民的海洋歷史，以及現代的海洋經驗，都是台灣海洋文化珍貴的核心，海洋委員會有鑑於此，今年透過影像製作，用鏡頭系統性記錄雅美(達悟)族拼板舟、阿美族竹筏帆船等原住民族世代累積的造船技藝與航海技術，將珍貴的海洋文化永久留存，並透過影片放映會，向國人呈現台灣海洋文化的結晶，讓影像所承載的情感如同海洋般跨越距離，將人與人緊密連結。吳欣修並指出，從原住民族世代傳承的用海智慧，到當代青年的遠航挑戰，都證明台灣是與海洋深度連結的國家，海洋委員會未來將持續透過多元管道推動海洋文化，讓海洋思維融入日常生活中，成為社會共同的資產，引領國人更貼近、理解海洋，共同朝向「與海共生」的永續願景邁進。