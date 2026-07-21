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▲線上國是會議由17位縣市首長或代表參與並逐一發言。（圖／台中市政府提供，2026.07.21）

台中市長盧秀燕為了中聯油品事件引發全國食安風暴，今（21）日上午召開「縣市長反毒油線上國是會議」，獲得藍營、無黨籍17縣市響應，有9位縣市長親自參加。會中凝聚10大共識，經各縣市確認後對外公布，盧秀燕強調，地方政府長期站在食安事件第一線，累積許多實務經驗，期待中央儘速召開全國食安國是會議，建立更完善的食品安全管理機制，共同守護全民健康。