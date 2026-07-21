台中市長盧秀燕為了中聯油品事件引發全國食安風暴，今（21）日上午召開「縣市長反毒油線上國是會議」，獲得藍營、無黨籍17縣市響應，有9位縣市長親自參加。會中凝聚10大共識，經各縣市確認後對外公布，盧秀燕強調，地方政府長期站在食安事件第一線，累積許多實務經驗，期待中央儘速召開全國食安國是會議，建立更完善的食品安全管理機制，共同守護全民健康。
「縣市長反毒油線上國是會議」十大共識如下：
一、充實基層食安人力、經費（含檢驗設備補助）與執法量能。
二、中央應將重大食安風暴視同「重大災害」，並成立「中央應變中心」，每天定期發佈決策以及資訊，以安民心。
三、建立預警系統與零時差之橫向及垂直即時通報平台。
四、建立重大食安事件應變，明確中央與地方權責、查核程序、及時完整資訊揭露等標準作業，並推動跨縣市食安聯防。
五、運用科技掌握溯源，化被動為主動，例如食安雲、整合電子發票等。
六、依風險分級強化食品檢驗制度(如落實逐批檢驗)與提升檢驗量能。
七、改革三級品保制度，除業者及政府查驗外，檢驗單位亦應負有主動通報義務。
八、中央應修訂食安法，針對有害民眾健康物質應建立「全揭露全下架」機制。
九、針對遭波及的無辜下游業者，政府應研議合理紓困、比照天然災害補償、融資、保險及設立食安損害賠償基金等協助措施，避免受損成本由下游商家及消費者獨自承擔。
十、中央應該在短期內召開國是會議，重視地方意見，啟動實質修法與制度改革，建立中央與地方合作準則。
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一、充實基層食安人力、經費（含檢驗設備補助）與執法量能。
二、中央應將重大食安風暴視同「重大災害」，並成立「中央應變中心」，每天定期發佈決策以及資訊，以安民心。
三、建立預警系統與零時差之橫向及垂直即時通報平台。
四、建立重大食安事件應變，明確中央與地方權責、查核程序、及時完整資訊揭露等標準作業，並推動跨縣市食安聯防。
五、運用科技掌握溯源，化被動為主動，例如食安雲、整合電子發票等。
六、依風險分級強化食品檢驗制度(如落實逐批檢驗)與提升檢驗量能。
七、改革三級品保制度，除業者及政府查驗外，檢驗單位亦應負有主動通報義務。
八、中央應修訂食安法，針對有害民眾健康物質應建立「全揭露全下架」機制。
九、針對遭波及的無辜下游業者，政府應研議合理紓困、比照天然災害補償、融資、保險及設立食安損害賠償基金等協助措施，避免受損成本由下游商家及消費者獨自承擔。
十、中央應該在短期內召開國是會議，重視地方意見，啟動實質修法與制度改革，建立中央與地方合作準則。
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