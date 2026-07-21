台中市長盧秀燕為了中聯油品事件引發全國食安風暴，今（21）日上午召開「縣市長反毒油線上國是會議」，獲得藍營、無黨籍17縣市響應，有9位縣市長親自參加。會中凝聚10大共識，經各縣市確認後對外公布，盧秀燕強調，地方政府長期站在食安事件第一線，累積許多實務經驗，期待中央儘速召開全國食安國是會議，建立更完善的食品安全管理機制，共同守護全民健康。

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▲線上國是會議由17位縣市首長或代表參與並逐一發言。（圖／台中市政府提供，2026.07.21）
▲線上國是會議由17位縣市首長或代表參與並逐一發言。（圖／台中市政府提供，2026.07.21）
「縣市長反毒油線上國是會議」十大共識如下：

一、充實基層食安人力、經費（含檢驗設備補助）與執法量能。

二、中央應將重大食安風暴視同「重大災害」，並成立「中央應變中心」，每天定期發佈決策以及資訊，以安民心。

三、建立預警系統與零時差之橫向及垂直即時通報平台。

四、建立重大食安事件應變，明確中央與地方權責、查核程序、及時完整資訊揭露等標準作業，並推動跨縣市食安聯防。

五、運用科技掌握溯源，化被動為主動，例如食安雲、整合電子發票等。

六、依風險分級強化食品檢驗制度(如落實逐批檢驗)與提升檢驗量能。

七、改革三級品保制度，除業者及政府查驗外，檢驗單位亦應負有主動通報義務。

八、中央應修訂食安法，針對有害民眾健康物質應建立「全揭露全下架」機制。

九、針對遭波及的無辜下游業者，政府應研議合理紓困、比照天然災害補償、融資、保險及設立食安損害賠償基金等協助措施，避免受損成本由下游商家及消費者獨自承擔。

十、中央應該在短期內召開國是會議，重視地方意見，啟動實質修法與制度改革，建立中央與地方合作準則。

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顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...