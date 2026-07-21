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▲首席國際髮品引進「新一代AI智能洗頭機」，今日邀美髮產業代表參觀新品發表。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.21)

▲廖宣勇強調，引進AI智能洗頭機的初衷，並非取代人力，而是「解放雙手，放大人的價值」

因應少子化衝擊，缺工潮嚴重的服務業，正加速導入智慧科技力求轉型。今（21）日首席國際髮品舉辦「新一代AI智能洗頭機」發表，強調能解決美髮沙龍長期面臨的人力短缺問題外，並將應用範圍延伸至月子中心、長照機構等照護場域，讓智慧設備分擔重複性工作，提高服務效率與人力運用彈性。首席國際董事長廖宣勇表示，少子化衝擊技職學校招生，很多美容美髮科系學生不僅招不滿，畢業後的就業率更低，致使美髮產業「找嘸人」，過去一名設計師搭配2名甚至3名助理的「榮景」不在，設計師與助理比例失衡，甚至出現招不到助理，設計師只好「洗頭、造型」一手包辦，影響接待量能與營運效率。廖宣勇說，即便店家持續調薪、縮短工時，依然難以招攬並留住基層人力。目前，助理月薪加勞健保費，每月至少3.5萬元，顧用成本居高不下，以及流動率高帶來的溝通與管理消耗，已迫使店家不得不縮短營業時間，或者「以價制量」放棄龐大的洗頭客次，業者頭痛不已。為解決美髮產業極端缺工剛需，首席國際髮品引進新一代AI智能洗頭機，被視為解決缺工及降低營運成本的神器。廖宣勇表示，洗頭屬於高重複性且耗費體力的工作，透過AI智能洗頭機協助完成標準化洗護流程，可降低對洗護助理的人力依賴，讓設計師將更多時間投入髮型設計、頭皮養護及顧客諮詢等高附加價值服務。除美髮市場外，首席國際表示，AI智能洗頭機也可應用於月子中心、醫療照護及長照機構，協助照護人員減少長時間彎腰洗護造成的身體負擔，將更多心力投入照護與陪伴工作。今日的上市發表會特別安排實機體驗，邀請美髮業者及照護產業代表現場操作。廖宣勇表示，新一代智能洗頭機徹底顛覆過往自動洗頭機的使用體驗，包括採取開放式洗護空間，取消頭罩設計，降低使用者的壓迫感；同時透過水流控制技術減少水花外濺，使用時無須配戴耳塞或塞毛巾。功能方面，產品提供純水針清潔模式，以及搭載24顆按摩頭的仿手指指壓模式，模擬真人洗護手法，讓洗頭流程更趨一致，兼顧效率與服務品質。今天搶先體驗的客人，大多表示「透過24顆按摩頭的專利仿手指指壓，讓人感受到真人指壓的手感，滿享受的！」廖宣勇強調，引進AI智能洗頭機的初衷，並非取代人力，而是「解放雙手，放大人的價值」，透過科技分擔重複性工作，提升專業服務品質與工作效率。