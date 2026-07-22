全球手機攝影大賽2026年iPhone Photography Awards（IPPA WARDS）得獎名單揭曉，台灣攝影師Lasda Takbanuaz以iPhone17 Pro拍攝南投鹿谷忘憂森林，憑藉3張充滿霧氣、枯木與水面倒影的黑白影像，拿下「系列組」第一名。《NOWNEWS今日新聞》找到了該名攝影師Lasda Takbanuaz，他說當天原本是陪女友出遊散心，拍攝時沒有腳架、沒有特意規劃，就用手機隨手拍下6張照片，挑出三張後投稿，沒想到竟成功拿下第一名，讓他又驚又喜。
IPPA攝影比賽是從2007年創辦，是歷史最悠久的iPhone攝影比賽，2026年賽事共有來自超過140個國家的數千件作品參賽，獲獎作品和榮譽獎涵蓋13個類別，包括抽象、動物、建築、兒童、城市生活、風景、自然、肖像和系列作品。台灣除了Lasda Takbanuaz拿下系列組第一名的最佳成績之外，連續多年獲獎的攝影好手王小路、Paddy Chao也都有作品在榜上。
拍攝背後故事：陪女友到鹿谷散心，只拍6張照片
Lasda Takbanuaz接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，這並非他第一次參加IPPA，2025年首度投稿時，就有兩張作品在自然類別獲得榮譽獎。這次獲獎的忘憂森林系列，是在陪女友前往鹿谷、杉林溪旅行時完成，全程沒有刻意安排，忘憂森林也只是當天其中一個景點，在心情放鬆、沒有創作壓力的情況下，用手機拍下了6張照片。
不追求單張美照 按快門前就構築完整系列
談到如何選出參賽照片，他表示，這次一開始便鎖定「系列組」，原因是他近年的創作不再只是尋找一張好看的照片，而是從按下快門前，就思考如何完成一組具有連貫性的影像。
得獎作品以3種不同焦段呈現忘憂森林，透過特寫、廣角及標準視角，引導觀者從局部走向整體空間。照片沒有設定明確的故事或情緒，而是刻意保留解讀空間，讓觀者自行面對畫面中的枯木、水面與霧氣，產生對自然及存在的想像。
身為布農族的Lasda Takbanuaz，從事攝影10多年，他說希望作品能維持一種「敬畏與自然的距離」，即使畫面能引發情緒，也不希望把創作者個人的情感強行放進照片中。
黑白影像不是臨時決定，底片經驗早已變成直覺
3張得獎作品皆以黑白、低彩度風格呈現，霧氣包圍高聳枯木，前景則保留水面、植被及深色樹幹，使畫面形成鮮明層次。他表示，自己長期以黑白底片作為主要拍攝媒材，觀看彩色世界時，會在腦中同步轉換成黑白畫面。這種觀看習慣早已內化，因此即使改用iPhone拍攝，影像風格仍延續過去的底片經驗。得獎照片，他有調整3張作品的黑白階調、曝光與對比，讓照片並列呈現時，可以維持一致且連貫的視覺節奏。
iPhone拍攝更輕盈 免帶底片、腳架
相較於傳統底片相機，Lasda Takbanuaz認為，iPhone最大的優勢就是便利。過去拍攝底片作品時，不僅要攜帶多卷底片，有時還得因應快門限制架設腳架，拍攝期間也要用筆記本逐一記錄曝光數值。使用手機後，拍攝及移動的負擔明顯降低，他舉例，像這次在忘憂森林拍攝期間也沒有碰到太大困難，能夠在景點移動時快速取景，不必因為器材準備而中斷當下的觀察。
不過，他認為手機和專業相機在攝影本質上沒有太大不同。手機確實能透過運算、濾鏡與快速操作，輕易產出一張「好看的照片」，但攝影者真正的差異，仍在於從看見畫面到按下快門的短暫時間內，腦中究竟構築、選擇或捨棄了哪些元素。
官網看到第一名不敢相信，「被看見」成為創作動力
Lasda Takbanuaz透露，得知獲得系列組第一名時，第一個反應是「不可置信」。主辦單位在公布得獎名單前，曾先寄信要求核對個人資料，但信中沒有透露獎項，他當時以為是比賽流程改變，直到親自上官網查看，才知道自己拿下首獎。
他坦言，身為職業攝影師，必須透過商業攝影工作維持生活，同時又不希望自己的創作完全走向商業導向，因此經常需要在「工作者」與「創作者」兩種角色之間切換。面對時間、費用與精神上的雙重耗損，作品能夠被看見及獲得認同，成為繼續走在攝影道路上的重要回饋。
對於想嘗試手機攝影的人，他建議可以積極學習攝影知識，並大膽使用各種數位工具，但在影像大量產出的時代，也要懂得「自我限制」，包括限制按快門的次數、減少過量參考，或先設定明確的拍攝方向，才能更專注掌握畫面中真正能控制的元素。
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Lasda Takbanuaz接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，這並非他第一次參加IPPA，2025年首度投稿時，就有兩張作品在自然類別獲得榮譽獎。這次獲獎的忘憂森林系列，是在陪女友前往鹿谷、杉林溪旅行時完成，全程沒有刻意安排，忘憂森林也只是當天其中一個景點，在心情放鬆、沒有創作壓力的情況下，用手機拍下了6張照片。
不追求單張美照 按快門前就構築完整系列
談到如何選出參賽照片，他表示，這次一開始便鎖定「系列組」，原因是他近年的創作不再只是尋找一張好看的照片，而是從按下快門前，就思考如何完成一組具有連貫性的影像。
得獎作品以3種不同焦段呈現忘憂森林，透過特寫、廣角及標準視角，引導觀者從局部走向整體空間。照片沒有設定明確的故事或情緒，而是刻意保留解讀空間，讓觀者自行面對畫面中的枯木、水面與霧氣，產生對自然及存在的想像。
身為布農族的Lasda Takbanuaz，從事攝影10多年，他說希望作品能維持一種「敬畏與自然的距離」，即使畫面能引發情緒，也不希望把創作者個人的情感強行放進照片中。
3張得獎作品皆以黑白、低彩度風格呈現，霧氣包圍高聳枯木，前景則保留水面、植被及深色樹幹，使畫面形成鮮明層次。他表示，自己長期以黑白底片作為主要拍攝媒材，觀看彩色世界時，會在腦中同步轉換成黑白畫面。這種觀看習慣早已內化，因此即使改用iPhone拍攝，影像風格仍延續過去的底片經驗。得獎照片，他有調整3張作品的黑白階調、曝光與對比，讓照片並列呈現時，可以維持一致且連貫的視覺節奏。
iPhone拍攝更輕盈 免帶底片、腳架
相較於傳統底片相機，Lasda Takbanuaz認為，iPhone最大的優勢就是便利。過去拍攝底片作品時，不僅要攜帶多卷底片，有時還得因應快門限制架設腳架，拍攝期間也要用筆記本逐一記錄曝光數值。使用手機後，拍攝及移動的負擔明顯降低，他舉例，像這次在忘憂森林拍攝期間也沒有碰到太大困難，能夠在景點移動時快速取景，不必因為器材準備而中斷當下的觀察。
不過，他認為手機和專業相機在攝影本質上沒有太大不同。手機確實能透過運算、濾鏡與快速操作，輕易產出一張「好看的照片」，但攝影者真正的差異，仍在於從看見畫面到按下快門的短暫時間內，腦中究竟構築、選擇或捨棄了哪些元素。
官網看到第一名不敢相信，「被看見」成為創作動力
Lasda Takbanuaz透露，得知獲得系列組第一名時，第一個反應是「不可置信」。主辦單位在公布得獎名單前，曾先寄信要求核對個人資料，但信中沒有透露獎項，他當時以為是比賽流程改變，直到親自上官網查看，才知道自己拿下首獎。
他坦言，身為職業攝影師，必須透過商業攝影工作維持生活，同時又不希望自己的創作完全走向商業導向，因此經常需要在「工作者」與「創作者」兩種角色之間切換。面對時間、費用與精神上的雙重耗損，作品能夠被看見及獲得認同，成為繼續走在攝影道路上的重要回饋。
對於想嘗試手機攝影的人，他建議可以積極學習攝影知識，並大膽使用各種數位工具，但在影像大量產出的時代，也要懂得「自我限制」，包括限制按快門的次數、減少過量參考，或先設定明確的拍攝方向，才能更專注掌握畫面中真正能控制的元素。