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根據義大利權威媒體《米蘭體育報》最新報導，「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）雖然目前仍在休假，但AC米蘭已經準備就緒，只待官方正式宣佈這位40歲克羅埃西亞中場大師續約1年。莫德里奇將隨隊前往澳洲參加季前巡迴賽，並在2026-27賽季全力為米蘭效力。與此同時，他也已經向國家隊主帥比利奇（Slaven Bilić）表明立場，將在今年10月正式告別克羅埃西亞國家隊。上屆世界盃勇奪季軍的克羅埃西亞，在本屆美加墨世界盃32強就強碰勁敵葡萄牙。該場比賽最大的焦點莫過於C羅（Cristiano Ronaldo）與莫德里奇兩位傳奇巨星世界盃最後一舞的正面對決。比賽一路拉鋸至傷停補時階段，葡萄牙靠著前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）絕殺頭錘破網取得2：1領先。雖然克羅埃西亞隨後反攻破門，但經VAR檢視認定越位在先得分無效，最終抱憾出局。賽後「魔笛」與C羅英雄惜英雄地緊緊相擁，畫面令人動容。《米蘭體育報》指出，9月9日將滿41歲的莫德里奇，不希望自己輝煌職業生涯的最後一幕，停留在上季未能帶領米蘭晉級歐冠、以及世界盃32強遭淘汰的遺憾中。他渴望一個全新的結局，並期盼在職業生涯尾聲再為米蘭奪下一座獎杯。莫德里奇向米蘭高層與克羅埃西亞足協傳遞的訊號非常明確。據《米蘭體育報》，他將在10月6日於斯普利特（Split）主場對陣西班牙的歐洲國家聯賽賽後，正式結束長達20年的格子軍團生涯，全心全意投身AC米蘭的最後一個賽季。《米蘭體育報》指出，AC米蘭總部與訓練基地早已完成續約準備，只等待正式公告。莫德里奇將與紅黑軍團續約一年，並隨隊前往澳洲展開季前巡迴賽。從2006年首次代表國家隊出賽，到率領克羅埃西亞拿下2018年世界盃亞軍、2022年季軍，再到2026年完成世界盃最後一舞，莫德里奇將結束輝煌的國家隊生涯，但他仍將穿著AC米蘭戰袍，繼續在職業賽場追逐生涯最後的榮耀。