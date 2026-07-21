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▲ 即日起至8月31日期間，全台門市同步開賣集結品牌名物的蒲燒一本重、菊川鰻三吃等料理的「夏鰻雙饗宴」。（圖／うなぎ四代目菊かわ提供）

由台灣網友票選日本夏季必吃美食榜單，鰻魚以超過千票以上的票數大勝第二名刨冰，對應了日本人夏季最重視的食鰻補身盛事「土用丑日」。來自名古屋，以現殺、現串、現烤工藝聞名，榮獲日本米其林餐盤的90年鰻魚老舖「うなぎ四代目菊かわ」迎接夏季最隆重的土用丑日，祭出年度最大誠意，限時限量推出「土用丑日限定企劃」，另有超值「夏鰻雙饗宴」。於一年365天，天天提供美味鰻魚飯的うなぎ四代目菊かわ，藉以多年養殖與買賣鰻魚的經驗，由職人於現場現殺、現串與現烤等工序呈現，高品質鰻魚經秘製醬汁反覆浸透、火烤，集結著直火凝縮而來的酥脆與柔嫩雙重口感；吸附鰻魚精華的米飯，選用日本秋田縣產小町米烹煮而成，當鰻魚的油脂與秘製醬汁滲進白飯內，搭配上外酥內嫩的鰻魚，每一口都是令人魂牽夢縈的美妙滋味。「土用丑日限定企劃」 7月26日至7月28日限時三日，每日午餐及晚餐時段外帶「鰻丼(小) 原價 680元」即享買一送一優惠，每日餐期各限量15組，採現場排隊，不可預約，每人每次限購1組，僅限外帶，售完為止 。另外還可加購日系風呂敷包裝，在家體驗最正宗的夏日風物詩。除了土用丑日為期三日限定計劃，「うなぎ四代目菊かわ」為了完整傳遞日本夏季的食補文化，特別於即日起至8月31日期間，全台門市同步開賣集結品牌名物的蒲燒一本重、菊川鰻三吃等料理的「夏鰻雙饗宴」，套餐涵蓋品牌經典一整尾的名物蒲燒一本重，以及可嚐多重吃法的菊川鰻三吃共兩款主餐之外，亦包含口感爽脆鮮甜的全新單品「冷筍沙拉」等共6款單品任選1，以及抹茶今時鯛魚燒、紅豆紫米粥等6款甜點任選2，和飲品共兩杯，套餐原價2,700元，7月6日至8月31日期間超值特價2,450元。