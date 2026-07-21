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▲展覽現場亦提供 AI 互動生成體驗，觀眾可透過輸入文字即時生成藝術作品，親身體驗人類與人工智慧共創的全新可能。（圖／翻攝畫面）

由朋思富實業策劃的《碳矽之間（Between Carbon and Silicon）》藝術展，以生成式人工智慧（Generative AI）為核心命題，結合藝術創作、AI 共創體驗。擔任展覽策展人的朋思富實業董事長楊雋佑表示，AI 的競爭正逐步從模型能力邁向算力、資料、應用場景與產業生態系的整合。《碳矽之間》不僅是一場藝術展，更是朋思富推動AI 落地應用的重要文化實踐，希望透過藝術建立科技與人文的公共對話，讓人工智慧成為推動產業創新與文明思考的重要力量。展覽在觀眾熱烈參與下圓滿落幕，也為 AI 與藝術跨域融合寫下精彩篇章。展覽同步推出「AI 共創藝術計畫」，包含《給未來的情書》與《往昔異鄉》兩大系列。《給未來的情書》邀請產、官、學界代表與 AI 共創藝術作品，包括中石化董事長葛樹人、東海大學教授王凱立，聯電榮譽副董事長宣明智及多位領袖級人物提筆，寫下給未來的一句話；《往昔異鄉》則向人類文明致敬，展出重要文明典藏，由沐錦堂管理人蔡宜倩擔任系列主持人，透過重要文明典藏，探討傳統文明與人工智慧時代之間的關係。近年來，朋思富積極布局 AI 算力中心（AI Computing Center）及企業 AI 應用，持續建置高效能 GPU 算力資源，推動人工智慧基礎建設與多元應用。朋思富策劃的《碳矽之間（Between Carbon and Silicon）》藝術展，現場亦提供 AI 互動生成體驗，觀眾可透過輸入文字即時生成藝術作品，親身體驗人類與人工智慧共創的全新可能。