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在剛落幕的2026年世界盃決賽中，西班牙以1：0擊敗阿根廷奪冠，然而賽後雙方爆發的大規模肢體衝突卻成為另一大焦點。其中阿根廷後衛莫利納（Nahuel Molina）對西班牙隊長羅德里（Rodri）胸口揮拳，成為引爆混亂的導火線。根據西班牙《世界報》報導，莫利納效力的西甲俱樂部馬德里競技（Atletico Madrid）內部感到相當訝異，表示他平時是個極度「內向」且無暴力前科的球員。根據西班牙媒體《世界報》報導，本次世界盃決賽共有高達9名馬競球員代表各自國家隊出戰。阿根廷陣營包含小西蒙尼（Giuliano Simeone）、阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）、穆索（Juan Musso）、阿爾馬達（Thiago Almada）與莫利納；西班牙陣營則有略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、巴埃納（Alex Baena）與格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）。報導指出，比賽中犯錯在所難免。例如小西蒙尼在西班牙前鋒托雷斯（Ferran Torres）踢進致勝球時，因正在調整球襪而漏人，犯下致命的防守失誤。但相比之下，即將迎來馬競第5個賽季的莫利納，其賽後的暴力態度與行徑卻是令人完全無法辯解的。莫利納對羅德里揮了一拳，隨後引發了帕雷德斯（Leandro Paredes）鎖喉加西亞（Eric Garcia）並怒推加維（Gavi）等一連串混亂。令人不解的是，莫利納與曾效力過馬競的羅德里之間，過去從未在任何俱樂部正式比賽或國家隊賽事中交手過，兩人之間理應不存在任何宿怨。唯一的可能是羅德里在跑過莫利納身邊時說了些什麼，但從遠距離的轉播畫面無法證實這點。此外，羅德里平時在場上的行為舉止，也幾乎排除了他會惡意挑釁的可能性。對於莫利納成為衝突始作俑者，馬競內部表示完全無法解釋他的行為。俱樂部方面形容莫利納平時是一個非常「內向」且靦腆的球員，「私下的性格與這次賽後的表現截然相反」。馬競強調，在莫利納效力球隊的4年間「從未有過暴力行為」。回顧他過去的紀律紀錄，期間僅領過2次直接紅牌（其中1次是馬競首秀）以及1次兩黃變一紅，這對一名負責防守的頂級後衛而言，是相當正常且乾淨的數據。這次情緒失控的暴走，對俱樂部來說實屬罕見。