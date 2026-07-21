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菜花主要是性行為接觸 沒症狀也可能傳染病毒

▲醫師表示，接種HPV疫苗預防生殖器病毒疣及相關疾病最有效的方式之一。（圖／記者張乃文攝）

接種HPV疫苗是最有效方式之一 醫：病毒疣復發率極高

私密處不痛、不癢的小顆粒不要輕忽！書田診所泌尿科主任醫師陳鵬提到，生殖器病毒疣俗稱「菜花」，有些人沒有特別在意，直到出現如「珊瑚」、「花椰菜」般的異物，確診治療後，病灶才明顯改善。陳鵬分享，一名30多歲病人因最近發現陰莖表面長出數顆小顆粒，初期不痛不癢，因此未特別在意，直到數量逐漸增加且外觀呈現花椰菜狀，才趕緊至門診求診。經醫師檢查後診斷為生殖器病毒疣，接受治療後病灶已明顯改善。陳鵬表示，生殖器病毒疣俗稱「菜花」，是由人類乳突病毒（HPV）感染引起的常見疾病。主要傳染途徑為性接觸，包括陰道、肛門或口腔性行為，可經由與感染者皮膚或黏膜的直接接觸傳播。即使沒有明顯症狀，仍有可能將病毒傳給他人，因此及早認識與防治十分重要。陳鵬說明，生殖器病毒疣外觀多為小顆粒或花椰菜狀突起，常出現在生殖器或肛門周圍。男性常見病灶於陰莖、包皮、陰囊或肛門周圍，女性則多發生在陰唇、陰道、子宮頸或肛門周圍。至於私密處的生殖器病毒疣治療方式，陳鵬提到，包含藥物、手術及冷凍療法。藥物治療多為外用藥膏，約5至6成病患使用過後疣體消退，但有時會引起局部紅腫、刺激或鄰近正常組織的灼傷。另外，電燒、切片手術適用於較大或數量較多的病灶，能夠快速移除疣體且復發率最低，伴隨的則是麻醉施打和手術過程的疼痛，以及術後感染、疤痕產生的風險。陳鵬說，冷凍療法則是利用極低溫氣體，破壞疣體的細胞與血管供應使其脫落。預防方面，陳鵬表示，接種HPV疫苗是預防生殖器病毒疣及相關疾病最有效的方法之一。九價HPV疫苗能防護多種高危與低危型別的HPV病毒，大幅降低罹患生殖器病毒疣、子宮頸癌及男性外生殖器惡性腫瘤的風險。陳鵬提醒，病毒疣是復發率極高的疾病，建議民眾應維持安全性行為習慣、定期檢查，發現異常時儘早就醫，透過疫苗接種與早期治療，保護自己與伴侶的健康。