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韓國女星宋智孝錄影時常常用「鯊魚夾」盤起頭髮，不過這樣隨性的造型卻讓韓國網友感到不滿，認為她總是這樣不修邊幅上鏡頭，很不尊重觀眾，並質疑她的造型師讓藝人用很醜的髮型面對大眾，為此合作多年的造型師近日登上節目，當場崩潰脫口說：「我真的很想把那該死的鯊魚夾燒掉！」近日公開的拍攝花絮影片中，宋智孝一開場就隨手用鯊魚夾把頭髮夾起，讓髮型師無奈表示，希望她在家怎麼夾都沒關係，但工作時至少稍微打扮一下，「我真的很想把鯊魚夾燒了，身為藝人，還是希望妳漂漂亮亮地出現在鏡頭前。」不過宋智孝依舊維持隨性個性，當化妝師提議幫她加強脖子與身體妝容時，她馬上笑著放話：「如果敢在我脖子上擦素顏霜，我們就絕交！」讓工作人員哭笑不得。影片曝光後，網友反應兩極，多數粉絲認為造型團隊要求很合理，畢竟藝人的外型也會影響到團隊的形象，「不是只有她一個人被看見，造型師也會一起挨罵」；但也有人力挺宋智孝，「完全沒有偶像包袱」、「這才是智孝最可愛的地方。」事實上，這並非宋智孝第一次因為醜造型掀起討論，2021年她曾以超短髮造型亮相，髮型醜到引發大量負評，不少粉絲直接開罵造型師領錢不做事；直到多年後，宋智孝坦承那是自己酒後衝動，拿起剪刀把頭髮剪短，造型師完全是無辜背鍋，並公開向團隊道歉。