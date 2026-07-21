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日本女市長請產假遭抨擊 外媒震驚

學者解析：歐美視為理所當然 日本制度亟待調整

日本京都府八幡市 35 歲的市長川田翔子於今年 5 月宣佈將請 4 個月的產假，此舉引發日本社群議論，因她是請產假的政界第一人，甚至有男性認為她相當不負責。這一消息讓外媒感到震驚，因在歐美，女性高階主管或政要請產假已是常態，驚訝此事在日本竟然躍上全國新聞版面。根據朝日新聞報導，川田翔子於今年5月宣布將請產假，預產期為9月中旬，自7月20日起至11月上旬為止，共休約16週的產前及產後假。休假期間將由副市長能勢重人代理市長職務。報導提到，川田翔子請產假將比照因疾病或事故設置職務代理人的情況辦理，薪酬不會減少。而她在產假結束後不會請育嬰假，預計將透過遠距辦公與彈性工時等方式兼顧育兒與市政。但這一消息在日本社群平台X上引爆部分輿論抨擊，有男性認為她既然請產假，薪酬就不該全拿，甚至認為她既然要生產，根本不應該擔任市長。然而，外媒對這狀況感到震驚，美媒《紐約時報》以「日本市長請產假，引發部分男性怒火」為題刊登報導。文中指出，川田是日本首位在任內請產假的現任市長，她的決定引發了關於職場性別歧視的討論。報導提到，雖然她被部分官員與學者譽為「先驅」，但在這個男權為主的社會中，卻也遭受「不負責任」、「把私生活看得比選民重要」等抨擊。報導同時揭露了日本女性生產面臨的現狀，指出對年輕媽媽的歧視依然普遍，甚至衍生出「孕婦職場霸凌」。其他歐美媒體也在 6、7 月間相繼報導。美媒 CNN 指出，這件事「凸顯了以男性為中心的職場文化與政治體系中，根深蒂固的明顯不平等」；英國《衛報》則評論：「在許多國家根本無人關心的事，在日本卻成了頭條新聞。」英國 BBC 的報導則引用數據，指出截至去年，日本地方政府首長中女性僅佔 4%。報導特別提到，儘管日本已於 2025 年 10 月迎來首位女性首相，但政府長期以來仍因推動女性參與政治的措施不足而屢遭批評。八幡市政府官方表示，至今已接受了近 10 家海外媒體的面談與線上採訪，媒體提問多集中於「宣布產假後的社會反響」以及「未來女性參與政治」等議題。川田市長表示，當她向外媒詢問歐美現況時，有媒體直言，在歐美的政經領域中，女性高階領導人請產假「是理所當然的事，根本算不上新聞」。川田感慨：「這讓我再次深刻體會到，如果維持日本現有的制度設計，根本無法達成實質的男女共同參與。」她已於 7 月 20 日正式進入產假。針對外媒高度關注八幡市長請產假的狀況，曾任美國聯邦參議院預算委員會助理的早稻田大學教授中林美惠子（主修美國政治）分析：部分海外媒體對日本一直抱持著「保守、重男輕女」的印象。日本不僅在性別平等進程上落後，如今連地方首長請產假都會面臨強烈批評，對外媒而言自然是極具價值的報導素材。她回憶，1990 年代在參議院工作時，局長級的高階官員請產假並重返職場就是常態。即便是川普政府時期、27 歲即擔任白宮新聞秘書的雷威特（Karoline Leavitt），也在 4 月下旬宣佈請產假以迎接第二胎。在歐美，身居要職的女性政治家或企業高層請產假是非常普遍的。她認為，如果能讓大眾知道在日本「地方首長請產假」是可行且受支持的，將能鼓勵更多女性投入選戰。不過，美國的產假時間相對日本較短，除了制度差異外，許多人考量到職涯延續，也會選擇較快復職。此外，海外也有較豐富多元的服務體系，能支援家務、嬰幼兒照顧與教育。報導提到，日本目前正處於女性參與政治的過渡期。未來應建立明確的代理人機制與配套支援體系，透過健全的制度設計，讓女性得以兼顧生育與職涯發展。