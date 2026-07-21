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▲中國信託銀行將子行東京之星熊本分行遷至更具能見度的熊本市中心，營業空間擴大約兩倍，提供更完善的金融服務。（圖／中國信託銀行提供）

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託銀行子行、日本東京之星銀行將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，並於今（21）日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。近年隨著大型半導體投資計畫及相關供應鏈企業相繼進駐，帶動當地就業機會增加、人口持續移入及商業活動蓬勃發展，熊本成為日本最受矚目的經濟成長區域之一，區域經濟呈現強勁成長動能，金融需求亦隨之提升，除企業融資及營運資金需求外，薪資管理、住宅貸款、財富管理與跨境金融服務等需求均穩定成長。東京之星2014年起成為中信金控旗下百分之百持股的日本子行，結合中信遍布全球的海外據點網絡，強化日本與海外市場之間的金融服務合作，協助客戶掌握跨境投資、貿易往來及資產配置等商機。東京之星並在2023年設立熊本事務所、2025年升格為分行，深耕九州市場，積極拓展與半導體相關企業、員工之服務接點。這次搬遷不僅反映對熊本發展前景的高度信心，亦展現中國信託持續投入地方經濟發展、服務客戶，伴隨客戶走向國際的承諾。為慶祝熊本分行新址喬遷，東京之星今日特別舉辦開幕典禮，包括東京之星董事長蕭仲謀與總經理伊東武、中信銀行資本市場執行長許俊仁、國際法金事業總處總處長林永健及國際個金事業總處總處長劉建虹，以及熊本縣、熊本市代表等重要貴賓共同出席，一同見證熊本分行的發展里程碑。東京之星董事長蕭仲謀致詞表示，熊本是一個擁有豐富歷史與蓬勃活力的地區，期待透過嶄新的分行據點，進一步扎根在地，持續提供更優質的金融服務，成為深受客戶信賴的銀行。觀察到區域經濟成長及潛在國際企業投資增加，東京之星將持續強化實體據點及數位金融服務，提供更具競爭力的金融商品與解決方案，並結合集團跨境平台優勢，協助企業及個人客戶掌握熊本及九州地區產業發展所帶來的新商機；同時深化在地連結，攜手地方企業及社區夥伴，共同推動熊本及九州地區的永續發展。