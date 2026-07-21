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國民黨稱無人載具計畫違法 要求政院暫停

經濟部：無人機已有267家業者 上半年出口金額2.12億元

立法院國民黨團今（21）日放話，要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列2026年度全數預算。經濟部今日回應，無人載具為近年來台灣成長最快速的產業之一，政府支持預算若突然歸零，將衝擊整體台灣無人載具產業及國防自主能量，重挫國內超過267家供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。事情起因是近期審查「無人載具發展條例」，國民黨提出的《國防自主無人載具科技發展及採購條例》及《強化國防自主暨無人機產業發展條例》草案版本側重產業發展。經濟部回應，行政院去年10月已訂定為期6年的「無人載具產業發展統籌型計畫」，經費需求約442億元，建議無須另立法規範。對此，立法院國民黨團稱「無人載具產業發展統籌型計畫」相關預算程序違法在先、內容浮編灌水，根本無須另設統籌型計畫；而朝野均已提出無人載具專法草案，國民黨團版本更完整，因此提案要求行政院立即暫停計畫，刪除2026年度各部會相關預算，相當於用草案推翻既有計畫。經濟部強調，之前國防部無人載具採購預算遭立院在野黨刪除已令產業界失望，如今若連政府採購公務用無人機的預算也被刪除，不但削弱我國建構可信賴供應鏈及參與全球供應鏈重組的競爭優勢，更阻礙國內超過267家供應鏈業者及數十家上市櫃公司的發展。經濟部指出，2026年度為計畫全面執行的關鍵年度，匡列約80億元，由各部會分工推動相關工作。需求面由13個中央部會透過採購無人機來建立國內市場需求，協助業者累積產品實績，以利拓展海外市場。目前我國無人載具供應鏈已串聯267家以上業者，許多企業已依政府政策投入資金、人力及設備共同開發。政府預算不僅提供研發資源，更透過公私協力分攤研發風險，帶動企業投資及產業升級，若斷然全面減列或無法持續執行，不僅將影響既有補助案件及企業研發進度，更可能造成企業投資延宕、產品開發及量產規劃受阻。無人機整機今年上半年出口金額2.12億元，即已超越去年全年的0.93億美元的出口金額，已成為國內重要潛力產業，相關政策及預算應維持穩定推動，才能協助業者持續拓展國際市場。