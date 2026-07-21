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作家苦苓日前在臉書發了一篇長文，指責媒體報導世界盃排名時都有錯誤，身為台灣大學中文系畢業的他直言：「季軍其實是第四名，不是第三名。」認為季軍、殿軍用法長期被使用錯誤，令許多網友看傻，紛紛問道：「這是在反串嗎？」苦苓認為「季」與一年四季有關，因此代表「第四」；再引用古代兄弟排行「伯、仲、叔、季」，主張「季」就是老四，所以世界盃第三名應稱為「殿軍」，第四名才應該叫「季軍」。為此百萬YouTuber Cheap發文反駁，認為苦苓一本正經地瞎扯，開酸「台大中文的怎麼會搞錯？」他指出，古人將一季三個月依序稱為「孟、仲、季」，例如「孟春、仲春、季春」，其中「季」代表第三個、也是最後一個月，因此後來才衍生出「第三名」的意思。Cheap也解釋在「伯、仲、叔、季」兄弟排行中，「季」代表的是年紀最小，不是固定排第四，如果家中只有三兄弟，就是排名「伯、仲、季」，歷史上的周太王三子就是例子「太伯、仲雍、季歷」，季歷排行第三。至於「殿軍」則是古代軍隊負責墊底掩護的部隊，意指最後一名，在現代取前四名的賽事中，殿軍自然就是第四名，而非第三名；教育部《重編國語辭典》中對「季軍」的解釋，也是「競賽中的第三名。」貼文曝光後，網友也朝聖搜尋教育部辭典及AI網站，結果都是「季軍」第三名，因此紛紛留言寫下「台大中文系怎麼了」、「我還以為是反串」、「一本正經講錯最可怕」、「害全台灣一起複習國文。」