目前位在菲律賓東方海面有一個熱帶擾動，預計將在24日增強為熱帶性低氣壓、本周末成為「紅霞」颱風。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，從最新AI模式路徑預測中，幾乎確定這個颱風會從菲律賓～巴士海峽區間通過，但台灣中南部、花東在周五至六受到環流影響，出現一波波陣雨。
準紅霞預計跟台灣擦身而過！最新預測路徑出爐
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓９２W，未來幾天，很有機會成為新颱風「紅霞」。
但從最新的Google AI(FNV3)模式的路徑系集圖可以看出，多數成員預報路徑都認為，準紅霞未來會從菲律賓～巴士海峽區間通過，台灣颱風論壇也表示：「如此的共識程度，算是能說，台灣閃過準颱風的機率，很高」。
颱風對台灣影響出爐！準紅霞周五、六最靠近
「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，雖然準紅霞擦邊通過的機率高，但周五至周六仍是它距離台灣最近的時刻，其中花東、高屏、恆春受外圍環流影響，仍有一波波陣雨發生，若未來颱風更靠近，則降雨範圍會更廣。
此外，台灣西半部縣市也會因為颱風環流的背風沉降，必須慎防極端高溫發生的情況，颱風論壇也建議：「若有活動安排，還是預備好應付這些狀況」。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓９２W，未來幾天，很有機會成為新颱風「紅霞」。
但從最新的Google AI(FNV3)模式的路徑系集圖可以看出，多數成員預報路徑都認為，準紅霞未來會從菲律賓～巴士海峽區間通過，台灣颱風論壇也表示：「如此的共識程度，算是能說，台灣閃過準颱風的機率，很高」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，雖然準紅霞擦邊通過的機率高，但周五至周六仍是它距離台灣最近的時刻，其中花東、高屏、恆春受外圍環流影響，仍有一波波陣雨發生，若未來颱風更靠近，則降雨範圍會更廣。
此外，台灣西半部縣市也會因為颱風環流的背風沉降，必須慎防極端高溫發生的情況，颱風論壇也建議：「若有活動安排，還是預備好應付這些狀況」。