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▲116年全國運動會籌備處，並發布主視覺「必勝之路」，正式啟動賽會籌備工作。（圖／屏東縣府提供）

116年全國運動會將於11月13日至18日在屏東舉行，屏東縣政府今（21）日正式成立籌備處，並發表主視覺及主標語「必勝之路」，宣示全力迎接國內最高等級綜合運動賽事。縣長周春米表示，繼109年全中運、113年全民運後，屏東再度承辦全國運，成為全國首個10年內舉辦3場全國性大型綜合賽會的縣市，展現深厚的辦賽實力與推動體育發展的成果。周春米指出，全國運動會是以亞運、奧運競賽種類為主的最高層級賽事，預計將有超過1萬名隊職員齊聚屏東競技交流。她也宣布，屏東縣政府將於明年1月成立運動發展處，與中央運動部建立對口機制，持續完善運動政策及培育制度，協助更多優秀選手站上更高舞台。啟動記者會由運動部參事呂忠仁、競技運動司司長謝富秀及各界體育代表共同見證，現場透過全息投影揭曉「116-11-13」賽會日期，象徵籌備工作全面展開。主視覺「必勝之路」由屏東設計師方智弘操刀，以向上延伸的「P」造型結合山海意象與南國生命力，象徵運動員勇於突破、追求卓越的精神。活動並邀請多位屏東傑出運動員出席，包括114年全國運金牌撐竿跳選手黃正琦共同啟動籌備儀式，象徵賽會榮耀回歸選手。世界羽球女單排名第96、今年勇奪全國排名賽女單冠軍的王珮伃也分享成長歷程，感謝家鄉完善的培育資源，並表示能在家鄉迎接116年全國運，是每位屏東選手最期待、最具意義的榮耀舞台。