台北 101 竟有這種貼心新設計！今（21）日台灣各地午後下起了對流雨，突如其來的雨勢也淋濕了許多上班族。不過，就有民眾目睹台北地標 101 大樓在下雨時，一樓突然長出了屋簷雨遮，更有目睹雨遮降下的路人直接看傻、驚奇不已。事實上，這個貼心的雨遮設計是專為台北 101 所打造的，詳細理念曝光也更加讓人讚嘆。
台北 101 下雨長出雨遮！路人當場看傻
今（21）日午後突然下起了大雷雨，很多人都還來不及拿出傘，就已經被淋濕了身體。不過，就有民眾在社群 Threads 上分享，目睹了台北 101 購物中心館外入口上方竟會自動伸出屋簷，這奇特的畫面讓她忍不住驚呼：「下雨天屋簷就會出現嗎！」
這個自動降下的雨遮，立刻吸引了當下來往人潮的目光。這項設計不僅讓踏出門口的民眾有緩衝時間能從容拿出雨具，同時也提供了路過行人暫時避雨的地方。許多網友看到影片後也紛紛驚呼：「以前完全沒發現過」、「居然有這種酷東西」、「以前真的沒看過欸，是新的嗎」。
自動雨遮設計理念曝光！不影響台北 101外觀
事實上，這一次被民眾目睹台北 101 長出來的雨遮，是由 CRE8 奎艾特設計專為 101 所打造的創新雨遮設計。專案的起點來自台北市政府提出的一個設計挑戰：許多來訪的旅客反映，從捷運站走到台北 101 時，遇到下雨總是很不方便，因為沿途幾乎沒有遮蔽空間。為了解決這個問題，市府展開了兩階段的改善計畫，分別針對捷運出口與台北 101 入口進行升級，讓整體動線在雨天也能更加友善、舒適。
奎艾特設計的目標，不只是為行人遮風擋雨，更希望設計出一款兼具機能與美感的雨遮。它能自然融入建築立面，在不使用時幾乎隱形，既不干擾視覺，也不破壞整體氛圍。
最終，經過多次概念發想與各方密切協作，設計團隊打造出一套與建築入口優雅融合的雨遮系統。這款可收合展開的設計可透過遠端控制，為訪客提供一處乾爽舒適的空間，無論是短暫通行或等候朋友，都能自在停留。整體結構不僅展現了高度的技術成熟度，也兼顧施工效率，能穩定應對台灣各種多變的天候挑戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（21）日午後突然下起了大雷雨，很多人都還來不及拿出傘，就已經被淋濕了身體。不過，就有民眾在社群 Threads 上分享，目睹了台北 101 購物中心館外入口上方竟會自動伸出屋簷，這奇特的畫面讓她忍不住驚呼：「下雨天屋簷就會出現嗎！」
自動雨遮設計理念曝光！不影響台北 101外觀
事實上，這一次被民眾目睹台北 101 長出來的雨遮，是由 CRE8 奎艾特設計專為 101 所打造的創新雨遮設計。專案的起點來自台北市政府提出的一個設計挑戰：許多來訪的旅客反映，從捷運站走到台北 101 時，遇到下雨總是很不方便，因為沿途幾乎沒有遮蔽空間。為了解決這個問題，市府展開了兩階段的改善計畫，分別針對捷運出口與台北 101 入口進行升級，讓整體動線在雨天也能更加友善、舒適。
奎艾特設計的目標，不只是為行人遮風擋雨，更希望設計出一款兼具機能與美感的雨遮。它能自然融入建築立面，在不使用時幾乎隱形，既不干擾視覺，也不破壞整體氛圍。